ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、「ファミマル Bakery（ファミマルベーカリー）」から、定番の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズとして、「塩バターハムチーズパン」、「塩バターチョコパン」、「塩バターメロンパン」を6月2日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

近年、ベーカリー市場ではシンプルながらも素材の味が際立つ「塩バターパン」が人気となっており、今やパン屋さんの定番商品として定着している。また、気温が上がる初夏の時期には「塩気」のアクセントを求めるニーズも高まる。

ファミリーマートでは、気温が上がり塩気が欲しくなるこれからの季節に向け、定番の塩バターパンと、ハムチーズパンやチョコパン、メロンパンを組み合わせた「塩バターパン」3種類を発売する。2種類の生地を組み合わせることで、一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンが溢れ出す“うまじゅわ〜っ！”な食感を実現した。

さらに、パンとの相性が抜群で、まろやかな塩味が特長の「ロレーヌ岩塩」をアクセントに使用することで、バターのコクを最大限に引き立てており、バターの香りとともに、シンプルながらも本格的な味わいを楽しめる。一口食べた瞬間に「この組み合わせ、おいしさ想像以上」と感じてもらえる、新たなおいしさ体験を届ける。



「塩バターハムチーズパン」

「塩バターハムチーズパン」は、フランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、ハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チーズクリームを入れた。



「塩バターチョコパン」

「塩バターチョコパン」は、チョコ風味のフランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チョコクリームとチョコチップをサンドした。



「塩バターメロンパン」

「塩バターメロンパン」は、デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパンとのこと。表面にはメロンパンの格子模様をつけた。

なお、3種類ともに沖縄県は仕様と価格が異なる。

［小売価格］

塩バターハムチーズパン：185円

塩バターチョコパン：180円

塩バターメロンパン：180円

（すべて税込）

［発売日］6月2日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp