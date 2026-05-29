超特急の公式サイトが29日に更新され、メンバーのリョウガ（31）がインフルエンザにり患したことを発表した。6月1日まで自宅療養、健康観察のため、今月30、31日に出演予定だった番組などを欠席する。

同サイトでは「超特急リョウガ インフルエンザ感染に関するご報告」と題し、「弊社所属 超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告。「今後につきましては、医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と6月1日まで自宅療養、健康観察することを伝えた。

30日、31日に出演予定だった番組などは欠席し、「※なお、リョウガ以外のメンバーに関しましては、予定通り出演いたします」と案内。

「超特急では引き続き行政機関の指導のもと、所属者、スタッフ、関係各位の皆様への感染防止を最優先に、感染予防・拡大防止の処置を実施してまいります」と続け、「この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と結んだ。