資生堂パーラーは、「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」において、明治神宮の杜と空のパノラマとともに、優雅な午後を彩る「アフタヌーン・セレクション」を展開する。

食材の”味・香り・彩り”を存分に引き立てたメニューをプリフィックススタイルで展開する「資生堂パーラー ザ・ハラジュク」。原宿駅前にある「WITH HARAJUKU」の8階に位置し、ダイニングの窓からは、明治神宮の杜と広い空を見晴らすパノラマが広がる。眼下に広がるのは、地上の賑やかさを忘れるほどの深く美しい緑の海。その景色を照らす明るい陽射しが夕陽へと変わっていく時間に、軽い食事とデザートをセットにした、午後のための特別なセレクション「アフタヌーン・セレクション」を用意した。窓いっぱいに広がる美しい景色を眺めながら、自分へのご褒美に、大切な人との語らいに。日常を少しだけ忘れて、優雅なひと時を過ごしてほしい考え。

［「アフタヌーン・セレクション」概要］

料金：3800円

展開期間：6月2日（火）から、平日 15:00〜17:00（L.O.）限定

内容：

・食前の飲み物

・季節野菜のカクテル仕立て

・スコットランド産サーモンマリネのカンパーニュトーストサンドウィッチ

・フルーツパフェ

・“ミニャルディーズ”ワゴンセレクション

・飲み物（コーヒー、紅茶またはハーブティー）

※平日 15:00から17:00（L.O.）にダイニングで提供

※利用時間は最大1時間30分まで

※価格は税込表記。メインダイニングは別途サービス料10％が発生

※数量限定、予約優先

資生堂パーラー＝https://parlour.shiseido.co.jp