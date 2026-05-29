女優のすみれ（35）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。出産後に行ったダイエット法について語った。

俳優の石田純一と女優の松原千明さん（22年死去）の長女であるすみれ。この日は仲が良いというタレントのMattとそろって登場し、ダイエット方法についてトークを繰り広げた。

すみれはダイエットについて「めちゃくちゃしてきましたけれど。やっぱりもともとモデルのお仕事させていただいていたので、凄い頑張っていた時期もありましたし。今よりマイナス15キロぐらいだったりしたときもあったし」と回顧した。

だが「妊娠中、17キロオーバーして。10キロぐらい戻ったんですけれど、そのあと全然戻らなくて」とダイエットをすることにしたという。

32歳で出産したため「33で落とそうと思ったらやっぱり落ちにくくなっていて。（体質も）変わっているし、凄い大変だったんですけれども」とすみれ。ダイエット法はMattと似ていると言い、「いろいろやってきた中、食べないのはありえないし、やっぱり食べることと、運動すること」と秘訣（ひけつ）を明かした。

食事については「食べるものを気をつけるとか、量を気をつけるとか、タンパク質を多めにするとか、発酵食品をいっぱい取るとか、時間によって何を食べるとか。そういうのだけで変わってきた気がします」と効果を口にした。

子供の世話をしながら運動は大変と言われると「息子くん、今は幼稚園に入っているから、そのときに行けるんですけれど、最初は全然行けなかったから、家でリモートのトレーニングしたりとか」と振り返った。

「あとヨガとか、ピラティスとか、家でもできますし」とすみれ。ジムに通うようになってからの筋トレの様子が披露されると「ハードなトレーニングが好きなんですよね」と笑顔で語った。姿勢が良くなり腹部もへこんだと話した。

MCの「ハライチ」澤部佑は、すみれが重そうなバーベルを上げ下げするストイックな姿に「アスリートだ」と驚きの声を上げた。