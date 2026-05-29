松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、6月3日15時から、「うまトマメンチかつ」を販売する。

濃厚チーズを合わせた「チーズうまトマメンチかつ」も登場し、ラインアップもさらに充実する。

肉の美味しさギュギュっと詰め込み、箸を入れた瞬間に溢れ出す肉汁、噛めば噛むほど弾け出す肉の旨味と、ジューシーな脂の甘みが口いっぱいに広がる、ボリューム満点の「メンチかつ」が登場する。



左から：うまトマメンチかつ定食、チーズうまトマメンチかつ定食

この自慢のメンチかつが、あの松屋の人気メニュー「うまトマソース」と夢のコラボレーションを果たす。ガツンと効いたにんにくの香りと、トマトの爽やかな酸味が肉の旨味を引き立て、ご飯が止まらなくなること間違いなしの絶品となっている。

さらに、コク深いとろ〜りチーズを贅沢に絡めた「チーズうまトマメンチかつ」も同時展開。溢れる肉感と、濃厚なソースが織りなす至高の味わいを、この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

うまトマメンチかつ定食：1090円

チーズうまトマメンチかつ定食：1290円

ロースかつ＆メンチかつ定食：990円

単品 うまトマメンチかつ：830円

単品 チーズうまトマメンチかつ：1030円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］6月3日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp