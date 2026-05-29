

「メディエイド アイシングギア 保冷剤ベスト」

日本生まれのサポーター専業ブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックスは、防爆など、制限の多い労働環境でも使える、4時間持続の保冷剤ベスト「メディエイド アイシングギア 保冷剤ベスト」を6月5日から新たに発売する。

近年、熱中症での救急搬送者数は年々増加傾向にあり、6月1日からは職場における熱中症対策が、労働安全衛生規則改正によって罰則付きで義務付けられた。さらに、3月には、厚生労働省から全ての職場において、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講じるよう定められた（引用 厚生労働省「令和8年『STOP！熱中症クールワークキャンペーン』実施要綱）。

しかし、対策強化が進む一方で、2025年の職場における熱中症の発生状況について、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は過去最多の1803人となっている（厚生労働省「令和7年職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値））。

特に、製造業（365人）、建設業（292人）と、高温環境下での作業が多い現場において深刻な状況が続いている。

こうした背景の一因として、粉塵や薬品の飛散等によりファン付きウェアが使用できない環境、防爆対策が必要な現場など、暑さ対策そのものに制約がある労働環境の存在が挙げられる。

また、従来の氷や保冷剤による対策では冷却可能時間が短く、運用面にて課題が残っていた。

メディエイドにおいても近年の記録的な猛暑を受け、多様な暑さ対策アイテムを労働現場に向けて展開してきた。

一方で、暑さ対策アイテムに制約がある現場からは、制約の中でも使用可能で一定時間冷却が持続するアイテムを求める声が多数寄せられていた。

こうした課題に応えるため、バッテリーを使用せず、約4時間冷却が持続する保冷剤を採用した「メディエイド アイシングギア 保冷剤ベスト」を新たに発売する。

製品特長は、保冷剤を覆う多層構造の断熱シートによって、40℃の環境下で4℃〜10℃（保冷剤冷却面）が4時間持続する。また、熱中症対策に有効とされる脇の下と冷感を感じやすい背中に合計4個の保冷剤をレイアウトしている。

保冷剤はバッテリーも排熱機構も不要なため、バッテリーが使えない環境や、防護服の着用が必要な環境、防爆対策が必要な現場でも使用することができる。なお、専用保冷剤の凍結時間は、−20℃設定の冷凍庫で10時間以上が目安となる。

パワーメッシュ素材を採用しているため、製品は薄く、快適な装着感とフィット性を両立している。

［小売価格］6380円（税込）

［発売日］6月5日（金）

日本シグマックス＝https://www.sigmax.co.jp