お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版」（木曜後10・00）に出演。トークのネタ探しのコツを明かした。

今回は「博多華丸さんとほろ酔いになる1時間SP」として、「博多華丸・大吉」の博多華丸がゲスト出演。千葉県船橋市を訪れた2人は営業の話題に。ケンコバが「こないだ（西川）のりお・（上方）よしおさんの営業に呼んでいただいた」と切り出すと、華丸は「小林君は営業に行って何するの？」と質問した。

ケンコバは「その時はトークコーナーのゲストでしたけど、たまに1人の営業の時は、20分ぐらい適当に漫談」といい、「昨日の前乗りで行った店の話とか。“あの女将ともう一度会いたいトーク”」と明かして笑わせた。

そして「基本的に前乗りやったら引き受けるって言ってるんで」とオファーを受ける条件を説明。エピソード探しについては「角度がついたメガネの人がおったら、近づいて横に座る。何か起こらへんかなと思って」と笑うと、華丸は「大変！大変やね」とビックリ。「上手なサイクルでやってますね。SDGs、捨てるとこない」と感心していた。