タカラトミーは、レバー操作と連動して光のキャラクターがチューブを駆け巡る液晶トイ「PixTube（ピクチューブ）」（全2種）を7月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。同商品は日本を含むアジア各地域でも順次展開する予定。

CM楽曲にはZ世代（1990年代半ばから2010年頃に生まれた世代）・α世代（2010年以降に生まれた世代）から高い支持を集めるAdoの「阿修羅ちゃん」を起用し、同商品の発売に先駆けて7月1日以降、全国で順次放映する。スピード感あふれる楽曲が「PixTube（ピクチューブ）」のネオンが走る世界観とシンクロし、商品のワクワク感を演出するCMに仕上がっている。



寺田てら氏による描き下ろしオリジナルキャラクター

「PixTube（ピクチューブ）」は、アナログな操作がそのままデジタル表現へとつながる仕掛けが特徴の液晶トイ。レバーをひっぱってはじく方向と連動して光のキャラクターがチューブ内を駆け巡り、お世話やミニゲームが楽しめる。光のキャラクター「ピクメイト」は、Z世代を中心に高い支持を集めるイラストレーター・寺田てら氏による描き下ろしのオリジナルキャラクターとなっている。アイスや動物などをモチーフにした、ポップで個性豊かな20種類以上のキャラクターがレバー操作に連動して現れる。



「PixTube（ピクチューブ）」（クリアピンク／クリアパープル）

開発者は、「平成レトロやY2Kのトレンドを背景に、α世代・Z世代を中心に再び関心が高まっているネオンカラーに着目し、「PixTube（ピクチューブ）」を開発した。チューブの中をキャラクターが本当に通っているような光の演出にこだわった。レバーをひっぱってはじく操作があらゆる遊びと連動する、デジタルでありながら手触りのある新しいコミュニケーション体験を楽しんでほしい」とコメントしている。

［小売価格］各7150円（税込）

［発売日］7月18日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp