歌手の工藤静香さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。32年前の衣装のブーツを履いた姿を披露しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】32年前の衣装のブーツ姿を披露「無理矢理履きました」「入れるのに腰壊すかと思った。アーッ！みたいな」





工藤さんは「なんと!! !! !! !! !! !! !! 無理矢理履きました その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。」と綴り、ヒョウ柄のニーハイブーツを履いた動画と画像を投稿しました。









実はこのブーツ、工藤さんが1994年にリリースしたシングル「Jaguar Line」のミュージックビデオで履いていた衣装。









工藤さんの母が保管していたものを持ってきたので、履いてみたとのことです。









工藤さんは動画の中で「もうほんと。入れるのに腰壊すかと思った。アーッ！みたいな。結構、やばかった。」と、改めて履いてみた際の様子を苦笑しながら語っています。









この投稿を見たファンからは「ばばちゃん大事に保管してくれているなんて素敵」「懐かし過ぎる~」「今でも履けてるの凄〜い」「体型変わらずで流石綺麗」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】