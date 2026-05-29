29日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で、中継リポートで登場した同局の草薙和輝アナウンサーのはじけた反応に、出演者が次々とツッコむひと幕があった。

この日の放送では、恒例のパネルコーナーで、昨今の物価高の影響もありコスト増や人材不足などで焼き肉店の倒産が相次ぎ、2年連続で過去最高を更新している現状を伝えた。「お肉博士」としても活躍するフォーリンデブはっし−がゲスト出演し、焼き肉店の現状をさまざまな観点から解説した。

草薙アナは、その流れで東京・浅草の焼き肉店から生中継でリポート。幅広の肉を焼いてもらい、独自ブレンドのタレと卵につけて、ごはんの上にのせて食べる様子が伝えられ、同アナはあまりのおいしさに「ヒュー！」とおたけびをあげ「（肉が）やわらかい。やわらかい」と連発した後、再び「フー！」と叫んだ。

報道番組に出演することも多く、「モーニングショー」でもまじめな表情でアナウンスすることが多い草薙アナの、珍しいはじけっぷりに、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一も「草薙さんが『ヒュー』と言ったの、初めて聴きましたね」と応じたほど。草薙アナは、タレにサンショウが入っていることを説明し「ピリッとスパイシー。これがお店こだわりのタレなんですね。町焼き肉、最高です」と伝えた。

これに対し、金曜コメンテーターの元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は「草薙アナが最高だよね。いつも不満そうに（パネルの）説明をしているから」とツッコミ。羽鳥はすぐさま「そんなことないですよ」と否定しつつ、「でも、こんな草薙さんは初めてです」と応じた。

草薙アナの後輩で番組アシスタントの松岡朱里アナウンサーも「こんな高い声、初めて聴きました」と驚く中、羽鳥は「せっかく焼いていただいたので、最後までしっかり食べてくださいね〜」と呼び掛け、草薙アナは「はい。ありがとうございます」と応じた。

一茂に「スタジオとそっちと、どっちがいい？」と意地悪？な質問を投げかけられた草薙アナは、一瞬間を置いて「今日に関しては、中継で良かったです。でもいつも仕事は楽しいです。今日はいつも以上に楽しいです」と完璧な答えで応じていた。

草薙アナは2014年入局。「モーニングショー」など情報番組のほか、スポーツ中継などでも活躍している。