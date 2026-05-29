日本政策投資銀行と日本交通公社が訪日外国人客（インバウンド）を対象に実施した２０２５年度の意向調査で、岡山への訪問意欲が３・８％にとどまったことが分かった。

地方の観光地への訪問意欲は約９割に上っており、岡山が地方観光の需要を十分に取り込めていない実態が浮き彫りになった。（井上学）

調査は２５年７月、韓国や中国などのアジア圏と米国やオーストラリア、イギリスなど欧米豪の計１２か国・地域の海外旅行経験者７４１３人を対象にインターネットで実施。岡山や倉敷を含む全国の主要観光地について、認知度や訪問意欲などを尋ねた。

岡山の認知度は１２・２％だった。中四国では広島の３４％に次ぐ水準で、徳島の８・６％を上回った。訪問意欲は広島が１１・５％、次いで岡山が３・８％、徳島が２・６％だった。

インバウンドを巡っては近年、東京や大阪、京都を巡る「ゴールデンルート」から、地方へと関心が移り、地域間の競争が激化している。

同行岡山事務所の担当者は、岡山が近隣の主要観光地と比べて、目的地としての印象が弱い点を挙げる。「広島には平和記念公園や世界遺産があり、『ぜひ行きたい』という理由が強い」とする一方で、「岡山は『なんとなく知っている』程度の層に、具体的な旅行イメージを示しきれていない」と指摘する。

また、同事務所が昨年、後楽園を訪れた訪日客に旅行先について聞き取ったところ、飛騨高山（岐阜県）や直島（香川県）、熊野古道（和歌山県）、兼六園（石川県）などを周遊先に挙げるケースが多く、自然や文化をテーマに巡る傾向がみられたという。

岡山県内は、岡山後楽園や倉敷・美観地区など個別の観光資源はあるものの、自然や歴史文化と結びつけた「ストーリー」として他の観光エリアを含めた周遊への訴求力が弱いと分析。同事務所は交通の利便性を強みに挙げ、「通過点としてでなく、目的地として選ばれるようにするためには、岡山城や後楽園、備前長船派の刀剣など点在する観光資源をパッケージとして提供していく必要がある」としている。