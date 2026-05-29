映画『銀魂』配布特典に不備で謝罪「表紙イラストのキャラクター右肩部分の配色に一部誤り」
アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公式サイトが29日に更新され、29日から配布開始の入場者特典第1弾「第炎上巻」4DX銀さん特別装丁にて、表紙イラストのキャラクター右肩部分の配色に一部誤りがあったことを報告した。
【画像】不備があった『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』特典
公式サイトでは「４DX入場者特典第1弾に関するお詫び」とし、「平素よりアニメ『銀魂』をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。2026年5月29日から配布開始の入場者特典第1弾「第炎上巻」4DX銀さん特別装丁にて、表紙イラストのキャラクター右肩部分の配色に一部誤りがございました」と説明。
「お客様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことが発生しない様、再発防止に努めてまいります」と謝罪した。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』4DXでは、肉弾戦や剣劇等それぞれのバトルシーンに合わせた体験型演出のほか、銀魂ならではのギャグシーンもより楽しめる、笑って泣いて熱くなる内容に。
さらに、入場特典として＜「第炎上巻」4DX銀さん特別装丁版＞が配布され、入場者プレゼント第1弾で数量限定配布された「第炎上巻」が4DX上映限定仕様の銀さん特別装丁デザインで再登場。キャラクターデザイン・総作画監督の竹内進二による描き下ろしイラストが表紙になった、ここでしか手に入らない激レア特典となっていた。
【画像】不備があった『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』特典
公式サイトでは「４DX入場者特典第1弾に関するお詫び」とし、「平素よりアニメ『銀魂』をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。2026年5月29日から配布開始の入場者特典第1弾「第炎上巻」4DX銀さん特別装丁にて、表紙イラストのキャラクター右肩部分の配色に一部誤りがございました」と説明。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』4DXでは、肉弾戦や剣劇等それぞれのバトルシーンに合わせた体験型演出のほか、銀魂ならではのギャグシーンもより楽しめる、笑って泣いて熱くなる内容に。
さらに、入場特典として＜「第炎上巻」4DX銀さん特別装丁版＞が配布され、入場者プレゼント第1弾で数量限定配布された「第炎上巻」が4DX上映限定仕様の銀さん特別装丁デザインで再登場。キャラクターデザイン・総作画監督の竹内進二による描き下ろしイラストが表紙になった、ここでしか手に入らない激レア特典となっていた。
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