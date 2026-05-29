“ハンカチ王子”斎藤佑樹氏、自身が手掛けるスタジアム前に咲き誇る芝桜を披露 「野球をやっていなくても、誰もが訪れたくなる魅力的な場所」目指す
2006年の春夏の甲子園で活躍し、“ハンカチ王子”の愛称でも親しまれた元プロ野球選手で実業家の斎藤佑樹氏（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身がプロデュースする北海道・長沼町の少年野球場「はらっぱスタジアム」の球場前に咲き誇る芝桜を披露した。
【写真】「行ってみたくなります」「本当にきれい」“はらっぱスタジアム”前に咲き誇る芝桜
斎藤氏は「見てください、この芝桜！昨年、はらっぱスタジアムのモニュメント周りに植えたものが、こんなに綺麗に咲き誇ってくれました。僕が目指しているのは『野球をやっていなくても、誰もが訪れたくなる魅力的な場所』にすること」と紹介し、「とはいえ、まさかここまで綺麗な景色になるとは僕自身も驚いています！ただ、自然相手なのでやっぱり雑草もたくさん生えてきます（笑）。でも、この綺麗な景色が保たれているのは、オンラインコミュニティの『はらっぱスタジアム応援団』の仲間たちが地道に雑草のケアをしてくれているおかげなんです」と、自身も驚いていることや周囲への感謝を述べた。
コメント欄では「とてもキレイな芝桜ですね ゆうきさんの熱い想いにこちらがいつも温かくなります」「芝桜!!すごく綺麗に咲いていますね。周りの緑もステキです」「3枚目のはらっぱスタジアム×芝桜×緑の景色が本当に素敵で、行ってみたくなります」「本当にきれいに咲いて緑とピンクがとってもきれいです」「まさに、野球をやっていないときでも訪れたい!!!!1からここまでの球場を作ったんですものね」など、称賛の声が多数寄せられている。
斎藤氏は、“野球界へ恩返しのために自らの手で野球場をつくる”と、2024年夏から「斎藤佑樹 野球場プロジェクト」と称して北海道に自ら赴き奮闘。昨年5月5日に同球場がプレオープンした。また、“かつてのライバル”であった元駒大苫小牧主将の本間篤史さん（37）が球場長として野球場づくりを支えている。
【写真】「行ってみたくなります」「本当にきれい」“はらっぱスタジアム”前に咲き誇る芝桜
斎藤氏は「見てください、この芝桜！昨年、はらっぱスタジアムのモニュメント周りに植えたものが、こんなに綺麗に咲き誇ってくれました。僕が目指しているのは『野球をやっていなくても、誰もが訪れたくなる魅力的な場所』にすること」と紹介し、「とはいえ、まさかここまで綺麗な景色になるとは僕自身も驚いています！ただ、自然相手なのでやっぱり雑草もたくさん生えてきます（笑）。でも、この綺麗な景色が保たれているのは、オンラインコミュニティの『はらっぱスタジアム応援団』の仲間たちが地道に雑草のケアをしてくれているおかげなんです」と、自身も驚いていることや周囲への感謝を述べた。
斎藤氏は、“野球界へ恩返しのために自らの手で野球場をつくる”と、2024年夏から「斎藤佑樹 野球場プロジェクト」と称して北海道に自ら赴き奮闘。昨年5月5日に同球場がプレオープンした。また、“かつてのライバル”であった元駒大苫小牧主将の本間篤史さん（37）が球場長として野球場づくりを支えている。