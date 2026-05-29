来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇６月１日
０８：５０ 日・法人企業統計調査
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア市場が休場
◇６月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・経常収支
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※マレーシア市場が休場
◇６月３日
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
２３：００ 米・製造業新規受注
※韓国，タイ市場が休場
◇６月４日
０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 豪・貿易収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
◇６月５日
００：４０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気先行指数（速報値）
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
◇６月６日
０３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０４：００ 米・消費者信用残高
◎決算発表・新規上場など
○６月１日
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
○６月２日
決算発表：ダイサン<4750>
○６月３日
決算発表：内田洋行<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか
○６月４日
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，不二電機<6654>，トラースＯＰ<6696>，泉州電<9824>
○６月５日
決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS
◇６月１日
０８：５０ 日・法人企業統計調査
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア市場が休場
◇６月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・経常収支
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※マレーシア市場が休場
◇６月３日
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
２３：００ 米・製造業新規受注
※韓国，タイ市場が休場
◇６月４日
０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 豪・貿易収支
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
◇６月５日
００：４０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気先行指数（速報値）
１５：４５ 仏・貿易収支
１５：４５ 仏・経常収支
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
◇６月６日
０３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０４：００ 米・消費者信用残高
○６月１日
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
○６月２日
決算発表：ダイサン<4750>
○６月３日
決算発表：内田洋行<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか
○６月４日
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，不二電機<6654>，トラースＯＰ<6696>，泉州電<9824>
○６月５日
決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS