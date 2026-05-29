◎経済統計・イベントなど

◇６月１日

０８：５０　日・法人企業統計調査
１０：４５　中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１５：００　英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・失業率
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００　米・建設支出
※シンガポール，マレーシア，タイ，インドネシア市場が休場

◇６月２日

０８：５０　日・マネタリーベース
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・経常収支
１０：３０　豪・住宅建設許可件数　
１７：３０　英・消費者信用残高
１７：３０　英・マネーサプライ
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：００　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※マレーシア市場が休場

◇６月３日

１０：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５　中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１６：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００　米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
２３：００　米・製造業新規受注
※韓国，タイ市場が休場

◇６月４日

０３：００　米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　豪・貿易収支
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０　米・非農業部門労働生産性（改定値）
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数

◇６月５日

００：４０　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：３０　日・全世帯家計調査
１０：３０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００　日・景気先行指数（速報値）
１５：４５　仏・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
１５：４５　仏・鉱工業生産
１８：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２１：３０　米・雇用統計
２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０　米・平均時給
※日・閣議

◇６月６日

０３：００　英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
０４：００　米・消費者信用残高

◎決算発表・新規上場など

○６月１日

決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

○６月２日

決算発表：ダイサン<4750>

○６月３日

決算発表：内田洋行<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか

○６月４日

決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，不二電機<6654>，トラースＯＰ<6696>，泉州電<9824>

○６月５日

決算発表：日本駐車場<2353>，エターナルＧ<3193>，エイチーム<3662>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，サイバＳＯＬ<436A>，日本スキー<6040>，エイケン工業<7265>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，カナモト<9678>

出所：MINKABU PRESS