「青梅シロップ」からアレンジレシピが6品も!? 素材1つで仕込む飛田和緒さんの「おかずの素」「たれ・ソース」に救われたい
【この照りは絶対美味しい…！】青梅シロップで鶏手羽元と卵の甘辛煮
仕事終わりで疲れているときや、毎日のようにつきまとう「今日のご飯、何にしよう」という悩み。そんながんばるみなさんの料理のハードルをぐっと下げてくれる、心強い味方が登場しました。
料理家の飛田和緒さんの新刊が、まさに日々の暮らしに寄り添ってくれる救世主のような内容なのです。
■素材は1つだけ！難しい手順が一切ないから続けられる
テレビ番組のテキスト誌『3分クッキング』の好評連載がまとまった2冊の本『飛田和緒のおかずの素』と『飛田和緒のたれ・ソース』が5月29日に発売されます。
『おかずの素』は、そのままご飯のおかずや、お酒のおつまみになる常備菜的なレシピが中心です。おかず作りのベースとして仕込んでおけばアレンジが自在で、少し残れば他の食材と合わせてカサ増しにも使えます。
『たれ・ソース』は、野菜にかけたり、ご飯やパン、麺にのせるだけでパッと一品が完成する、飛田家のヘビロテメニューが満載。調味料感覚で普段のおかず作りにも応用できる頼もしい存在です。
■編集者がリアルにリピート中！「青梅シロップ」から広がる絶品アレンジ
長年、料理編集に携わってきた担当編集の本澤さんも、「飛田さんのレシピは地に足がついていて一般家庭の味に取り入れやすく、分量にも無駄がない」と太鼓判を押します。そんな本澤さんがすでに何度も繰り返し作っているというのが、『たれ・ソース』に掲載されている「青梅シロップ」とそのアレンジレシピです。
■青梅シロップ
【材料】（作りやすい分量・出来上がり目安 梅約700g、シロップ3カップ）
・青梅…1kg（約30個）
・氷砂糖…1kg
【作り方】
1. 青梅はよく洗って水けをふき、竹串でなり口（ヘタ）を取って、数カ所刺して全体に穴をあける。食品用ポリ袋に入れ、冷凍庫にひと晩おく。
2. 煮沸消毒した保存瓶に1を凍ったまま、氷砂糖と交互に入れ、ふたをして冷暗所におく。梅からエキスが出て氷砂糖が溶け、梅がかぶるくらいシロップが上がってきたら冷蔵庫で保存する。
※冷蔵庫で1カ月ほど保存可。または、シロップのみ取り出し、一度煮立たせてから保存瓶に入れて冷暗所で半年ほど保存可。
初夏になると仕込みたくなる梅シロップですが、炭酸水や水、牛乳で割って飲むだけでなく、漬けた後の「梅」も余さず活用できるのがこのレシピの素晴らしいところ。
本澤さんの一推しは、シロップ漬けにした青梅を刻んで粉唐辛子などと混ぜるだけの「梅キムチ」です。これがおいしすぎて、ご飯のお供やおつまみにぴったりなのだそう。中華麺と和えれば、あっという間にビビン麺も作れてしまいます。
さらに、みそに漬けるだけの「青梅みそ」もおすすめ。これを使って「いわしの梅みそ煮」を作ったり、だし汁やしょうゆを合わせて「みそだれつけ麺」のつけつゆにしたりと、一度仕込めば料理のバリエーションが魔法のように広がります。
ほかにも、シロップと漬け梅を使って「鶏手羽元と卵の甘辛煮」のような甘酸っぱい煮ものにするなど、これからの暑い季節に喜ばれるメニューが手軽に作れます。
がんばりすぎない、日々の暮らしに根づいた飛田さんのレシピ。冷蔵庫にこれらの「素」が少しあるだけで、お弁当作りや、疲れた日の献立作りが劇的にラクになります。丁寧な暮らしを強要せず、賢く手を抜きながら、毎日のごはん作りをより楽しい時間にしてみませんか。
文＝レタスクラブWEB