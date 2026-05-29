収納の中も外もごちゃごちゃ…そんなキッチンが生まれ変わる！古堅純子さんの整理術
【画像で見る】ゴールデンゾーンを活用すればむだな動きが減る！
収納の中も外もものがあふれてしまい、「家族みんなが使いやすいキッチンにしたい」と悩むレタスクラブ読者の渡邉さん。そんな日常のモヤモヤを、SNSでも大人気の整理収納アドバイザー・古堅純子さんがスッキリ解決。今回は、散らかりやすいキッチンを整えるための“コツ”と“手順”をわかりやすくご紹介します。
教えてくれたのは▷古堅純子さん
幸せ住空間セラピスト。5000軒以上のお片づけの経験から、独自の古堅式メソッドを確立。著書累計は70万部を超え、テレビや雑誌などでも幅広く活躍中。YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」は、登録者数43万人以上の人気を誇る（2026年3月時点）。
昨年11月増刊号で、古堅さんによってリビングの景色を変えることに成功した
『レタスクラブ』読者渡邉さん
夫と6歳、2歳の息子、0歳の娘の5人で、3階建ての3LDKに住む。現在は育児休暇中。「どこに何を入れると効率がいいのか分からず……。家族が増えるたびに、ものもどんどん増えてしまったので、使いやすくしたい！」
『レタスクラブ』2025年11月増刊号でご紹介したリビングのお片づけ編は古堅さんのYouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」でチェックできます！
■【お悩み解決のコツ1】まずは全部出して量を把握＆よく使うものを選定
■ものを全部出して種類ごとに分ける
今ある収納の中でやりくりをするなら、ものの量を制限することが大切。「まずは全部出して量を把握し、キッチンをきれいに掃除を。次に何を収納に戻すかを考えます。戻す作業をスムーズにするため、できるだけ種類ごとに分けましょう」
■よく使う＆たまに使うものだけ残す
水、作業、火のライン（※）ごとに、収納するものを選別していきます。「収納力を高めるには、しっかりものが動いているかどうかが肝心。そのためには、よく使うもの、たまに使うものだけ残して、入り切らない消耗品のストックやあまり使っていないものは、"寄せ部屋"へ移動させて」
※水、作業、火のライン
水のライン：シンクを中心として、背面の収納も含めたエリア
作業ライン：調理スペースを中心に、背面まで含めたエリア
火のライン：コンロを中心としたエリア
■いったん寄せてみて、本当に必要かどうか判断を！
古堅式片づけの最大の特徴は、捨てることから始めないこと。「キッチンで稼働していないものは、場所があればいったん"寄せる"（＝移動する）でOK。ただ、ものが多いことに変わりはないので、時間や心に余裕ができたときに向き合って、処分も検討してみて」
■【お悩み解決のコツ2】ゴールデンゾーンの収納は、100%稼働するものを入れる！
腰高から背丈までの収納がゴールデンゾーン
ゴールデンゾーンに、ほとんど使っていないものが多かった渡邉さん。「収納をあけてすぐ、ものを出し入れできるのがこのゴールデンゾーン。よく使うものだけにすることで使い勝手が格段によくなり、キッチンでの作業効率が上がります」。たまに使うものを入れる場合は、よく使うものを手前にするか、ゴールデンゾーン以外に収納を。
■【お悩み解決のコツ3】収納の中も使うところを意識して入れる！
これまで種類ごとにまとめて収納されていたものを、使う場所ごとに収納するようにチェンジ！ 「使う場所と収納が遠いと、ものを戻すのが面倒になり、散らかる原因に。3つのラインを基準に、できるだけ使う場所に近い位置を意識してものを納めると、圧倒的に使いやすくなります。家族も自分で出し入れできれば、ママもラク！」
■キレイにしたキッチンをキープするコツ
作業スペースにものが溜まるようになったらキッチン収納の見直しのサインです。3つのラインにおさめていたもので稼働していないものがあれば別の場所に移して、出し入れのしやすいキッチン収納をキープしましょう！
また、新しいものが増えて収納の中にゆとりがなくなるのもキッチンまわりにものが出しっぱなしになる原因です。キレイを保つためには収納の中にゆとりが必要です。あまり入れ過ぎないように注意しましょう。
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キッチン収納の見直しは、ライフスタイルが生まれ変わるきっかけにも繋がります！ 時間を見つけて真剣に向き合ってみませんか？
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子