日本代表では主に右ウイングバックを担う堂安。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部

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　周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表は、崩しの切り札である三笘薫が、メンバー発表直前に負ったハムストリングの怪我でメンバーから外れた。

　１−０で金星を挙げた３月のイングランド戦は、決勝点を挙げるなど左シャドーで躍動していただけに、痛恨の欠場だ。

　10番を背負う堂安律は、５月29日の取材で三笘の不在に言及。「彼の離脱が痛いのは間違いなしですし、彼のスピードと個人技はチームにとって武器だったので非常に痛い」と話したうえで、こう言葉を続けた。
 
「とはいえ、いろいろな選手がいろいろなポジションをできる今のチームの良さがあるので、（中村）敬斗だってウイングバックもシャドーもできますし、（伊東）純也君だってタケ（久保建英）だってそのポジションできると思いますし、僕もやれと言われたらできますし、いろんなことをやりくりしながら、森保さんは考えてチームを作っていってくれるんじゃないかなと」

　森保一監督が左シャドーと左ウイングバックに誰を配するのか。その采配に注目が集まる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

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