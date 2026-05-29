タレントの三田寛子（60）が29日までに自身のインスタグラムを更新。今月末の長男・歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴を前に“花婿の母”の心境をつづった。

橋之助と能條は昨年11月に婚約発表し、先月3日に婚姻届を提出したことを報告。晴れの日の前に、三田は「黒留の仕付け糸をとりながら 嫁ぐ時の遠い昔の母の気持ちに重なる想いに ♪秋桜♪の唄がふと口をついてでてくる」と黒留袖の写真を投稿。結婚する娘の母への思いを歌った楽曲「秋桜」に自身の思いを重ね合わせた。

「世帯を持つ息子の 幸せを願いながら とにかく体にだけは 気をつけてほしい ただただ いつも同じ心配ばかり」と長男への思いをつづり、「最近涙もろくなって 息子達によしよしされる私 しっかりしなくちゃ 母としてもお勤めきちんとしなくっちゃ」と力こぶの絵文字を投稿。

「今回は金彩友禅の和田光正先生のお着物を奮発して選びました」と説明し、「皆様からのコメントやイイねに とてもとってーも励まされ嬉しいです ありがとうございます」と感謝のメッセージを記した。

フォロワーからは「寛子さんの素敵な黒留袖 品格があり、素晴らしいですね！」「素敵なお着物 間違いなくお似合いになります」「黒留、色が落ち着いてて素敵ですね」「松、竹入ってますね 縁起良い」「寛子さんの母親としての想いをいろいろ伺えて、毎日嬉しく拝見しています お着物素敵ですね」「寛子さんの優しいお気持ちが伝わって来ました。ご長男の結婚式楽しみですね」などのコメントが寄せられた。