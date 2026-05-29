「『お酒をやめて5年です』という言い方はできません。私は『5年間お酒を止めている状態』です」

これは、アルコール依存症の恐ろしさを訴える講演会を続けている元TOKIOのメンバー、山口達也氏がしばしば口にすることばだ。山口氏は2020年に酒気帯び運転でバイク事故を起こしたことをきっかけに全国行脚を始めた。

「山口さんは、もっとも飲酒量が多かったときのことを、2025年11月16日に長崎県佐世保市でおこなわれた講演で、《ある朝、記憶がないことがありました。部屋にコンビニの紙パック焼酎のゴミがきれいに畳んで捨ててある。でも、買いに行った記憶も、飲んだ記憶もない。一人暮らしなのに。パンツ一丁で、400メートル先のコンビニまで行って、多分ブラックアウト（記憶喪失）した状態で酒を買って、帰ってきて飲んで寝たんです》と語っていたことを、翌17日にNBC長崎放送が番組で紹介しています。

さらに講演で山口さんは、『大腿（だいたい）骨頭壊死（えし）症』を患っていることも公表しました。ご本人は、多量の飲酒が原因だったと語っています」（芸能記者）

それでも山口氏は精力的に講演活動をおこなっているのだが、最近のハードスケジュールに心配の声が寄せられている。

山口氏の公式Xを見ると、直近の2週間で5月14日に滋賀県、5月16日に広島県、5月23日に熊本県、5月24日に福島県、5月28日に大阪と5カ所で講演をおこなっている。

「連日の移動にくわえて講演をするのですから、疲れもたまっていると思います。

山口さんはXに講演の様子や主催者などと撮影した写真を投稿しているのですが、以前にくらべて山口さんの頬がこけているように見え、表情に疲れが浮かんでいるようです。オーバーワーク気味なのではないかと心配になります」（同前）

フォロワーも同様に心配をしているようで、X上には

《顔がすっきりしたような気がします》

《暑いのでお身体にはお気を付けてくださいね》

《ご無理だけはなさいませんように》

などの声が寄せられている。

伝えたいことが山ほどあるのだろうが、健康があってこその講演会。休養はしっかり取ってほしい。