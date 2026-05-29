5月27日、お笑いコンビ「見取り図」のリリーが、深夜のラジオ番組『スタンド・バイ・見取り図』（TBSラジオ）で結婚を発表した。SNSでは、お相手との結婚前の “親密” ぶりが注目を集めている。

番組終盤、リリーは唐突に「あと、結婚しました」と告白し、相方の盛山晋太郎から「ちょっと待て。おっさん」とツッコミを入れられた。

「リリーさんは改めて『紆余曲折ありましたけど、ちょっと先日、籍を入れました』と報告。お相手に関しては、盛山さんが『フライデー襲撃のときの？』と聞き、リリーさんも認めました。

2025年8月、写真週刊誌『FRIDAY』で、リリーさんはフリーアナウンサー・今川菜緒さんと交際していることを伝えられたのです。リリーさんの結婚報告を受けて、複数のスポーツ紙の取材に対し、今川さんの事務所も結婚を認めています。41歳のリリーさんと29歳の今川さんは、12歳差になります」（スポーツ紙記者）

Xでは、晴れてゴールインしたリリーを祝福するムードであふれているが、一方で、

《あの時の金バクは付き合ってるみたいだったもんなぁ》

《金バクでイチャイチャしてましたな、確かに》

《金バクの時にめっちゃ口説いてたイメージある》

など、今川との接点を指摘する声が見受けられる。結婚前、リリーと今川は親密な姿を見せていたようだ。

「今川さんは2019年から2025年3月まで、岡山放送のアナウンサーとして働いていました。岡山放送時代、今川さんはバラエティ番組『金バク！』のMCを務め、岡山出身のリリーさんがたびたびゲスト出演していたのです。

2023年6月にリリーさんが初出演した際は、今川さんに『Instagramとかフォローさせてもらっとるから見とるけど、実物のほうがかわいい』とさらっと伝えていました。

その後も、2人でカウンターに並んでワインを飲むなど、共演時の距離感からお似合いと見る向きが多かったようです。今回の発表で、SNSでは “金バク婚” とも称されています」（芸能記者）

リリーはかねてから、バラエティ番組で芸人屈指のモテ男であることが明かされていた。ただ、今川に対しては、真剣な思いで向き合っていたようだ。

「今回のラジオ番組で、リリーさんは交際報道後、今川さんがSNSでの反応を見て落ち込む時期があったことを告白。続けて、『そのときにここは責任取るしかないなと思って。“（今川が）別に仕事やめてええけど、おれが結婚するわ”。それが（プロポーズ）、向こうどう思ってるかわからないけど』と、結婚を決めた経緯を語ったのです。

リリーさんは、2024年7月に鬼越トマホークのYouTubeに出演した際、過去の交際歴の話題になり、30歳時点で経験人数が100人を超え、『1000人とかはないよ。たぶん300ぐらい』と話していました。経験人数100人超えの “モテ男” も、今川さんとは一緒になりたいと心境が変わったのかもしれませんね」（同前）

“金バク婚” を経て、2人は温かい家庭を築いていくことだろう。