気持ちよさそうに眠る猫ちゃんに起きた衝撃の瞬間が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「声出して笑っちゃったわ」「初めて見た」「戦う夢でも見たのかしら」といったコメントが集まっています。

【動画：『気持ちよさそうに眠る猫』が突然動いたと思ったら…カメラが捉えた『まさかの瞬間』】

可愛い寝顔だった猫ちゃんが…

Instagramアカウント「すいとえるの乙女心」に投稿されたのは、お昼寝中の猫ちゃんの衝撃的な瞬間です。

気持ちよさそうに寝ている猫の「愛翠（える）」ちゃん。猫の寝顔は見ているだけで心が癒されます。飼い主さんも愛翠ちゃんの可愛い寝顔を撮っていたそうです。

ところが、急に前足を開いて仰向けになったと思ったら「シャーッ！」と寝たまま威嚇をしたのだそう。さっきまでの可愛い寝顔が、鬼気迫るお顔になったといいます。

どうやら、夢の中で誰かと戦っていたようです。「シャーッ！」したあとは、すやすやと寝てしまったといいます。

ギャップ萌えな過去と素顔

愛翠ちゃんは天真爛漫で、いつも笑わせてくれる猫ちゃんだそうです。以前はキャットショーやお母さん猫として活躍し、引退後に現在の飼い主さんにお迎えされたのだそう。

気品溢れるイメージですが、虫を見つけるとソファーの上に後ろ足2本で立ち、ゆらゆら揺れながら夢中で見つめていたことも。「良い意味で期待を裏切ってます」と飼い主さんは語っています。

同居猫とのにぎやかな日常

同居猫の「粋（すい）」ちゃんのことが大好きだという愛翠ちゃん。仲良くしっぽをシンクロして振っていたと思ったら、結局けんかになってしまうという「猫あるある」な状況になることも。

これからも愛翠ちゃんのくすっと笑ってしまう姿が楽しみですね。

投稿には「麗しいレディーに対して大変恐れ多いのですが…めちゃめちゃ笑ってしまいました」「かなり強敵だったのかな？寝顔は天使」「すごい迫力！でもなんて可愛さなんだ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「すいとえるの乙女心」では、愛翠ちゃんと粋ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「すいとえるの乙女心」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。