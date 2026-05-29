今回紹介するのは、Threadsに投稿された、1匹の猫ちゃんの成長を感じるビフォーアフター。

真夏の暑い朝、お店の前のアスファルトで倒れていたという小さな猫。すぐに動物病院へ連れて行かれ、懸命な治療を受けたそうです。右目は見えないかもしれないと言われていたものの、その後、奇跡的な回復をみせてくれたそうです。

投稿はThreadsにて、2.9万回以上表示。8500件を超えるいいねが寄せられ、多くの猫好きたちの胸をじんわり温めました。

【写真：真夏のアスファルトで『虫の息だった子猫』が、現在…見違えるビフォーアフター】

真夏の朝に出会った小さな命

今回、Threadsに投稿したのは「可愛さん（anko_maru_mii）」さん。登場したのは、猫のくるみくんです。

投稿によると、くるみくんは真夏の暑い朝、お店の前のアスファルトに倒れていたところを保護されたそうです。発見されたときは虫の息だったみたいで、かなり危険な状態だったことがうかがえます。

保護されたばかりのくるみくんは体がまだ小さく、片目のあたりも痛々しかった模様。鼻先も赤くなっていたらしいです。すぐに動物病院へ連れて行かれ、治療を受けたくるみくん。右目については「見えないかも」と言われていたそうですが、その後、奇跡的に見えるようになったとのこと。小さな体で本当によく頑張りましたね。

そして、現在のくるみくんは、まさに別猫のような立派な姿。

白い胸元にきれいなキジ白柄、きゅっとそろえた前足、そして首元には黒い蝶ネクタイ。落ち着いた表情にもなっており、投稿主さんの言葉どおり「こんなにイケメンになりました」と言いたくなるのも納得です。

しかも、現在のくるみくんは筋肉ムキムキに成長したそう。体つきがしっかりしていて、堂々としているみたいです。「もう大丈夫ですけど？」とでも言いたそうな頼もしい表情に、思わず胸がいっぱいになりますね。

立派なイケメン猫へ成長したくるみくん

くるみくんは、後から保護された子猫のお世話もよくしてくれるとのこと。かつて自分も助けられたくるみくんが、今では小さな子を可愛がる側になっているなんて、なんとも優しい成長です。

くるみくんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「同じ猫ちゃんには全然見えない」「これでもかー！っていうくらい幸せになってほしいです」「とても綺麗な猫さん。幸せをつかみましたね」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「可愛さん（anko_maru_mii）」さんでは、くるみくんをはじめ、猫ちゃんたちとの日常が投稿されています。真夏のアスファルトで倒れていた小さな子猫が、今ではのんびり家猫ライフを楽しみ、子猫のお世話までしてくれる頼れる存在に。猫と人との出会いが、ひとつの命をここまで変えていくのだと感じさせてくれる、あたたかい投稿でした。

写真・動画提供：Threadsアカウント「可愛さん（anko_maru_mii）」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。