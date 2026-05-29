◆ファーム・リーグ 巨人４―１阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人２軍は「伝統の一戦〜ＴＨＥ ＣＬＡＳＳＩＣ ＳＥＲＩＥＳ〜」として開催された阪神戦に４―１で勝利し３連勝。３０勝２２敗１分で貯金８となった。

先発の山城京平投手（２２）が５回２安打１失点の好投。四死球０と課題の制球面でも改善の兆しを見せた。２番手の育成・板東湧梧投手（３０）が１回無失点で２勝目。松浦慶斗投手（２２）、アルベルト・バルドナード投手（３３）、平内龍太投手（２７）がそれぞれ１回無失点と、救援陣の好投が光った。

打線は０―１の２回に岡田悠希外野手（２６）の適時打で追いつくと、６回２死から三塚琉生外野手（２２）、若林楽人外野手（２８）、浅野翔吾外野手（２１）の３連打で２点を勝ち越し。８回にも若林が２打席連続の適時打を放ちダメ押した。浅野が３安打猛打賞、若林と皆川岳飛外野手（２３）がマルチ安打をマークした。

４回には岡田の大飛球を巡って、石井琢朗２軍監督（５５）が規定の５分を超える猛抗議。遅延行為のため退場処分を受けるアクシデントがあったが、チーム一丸で勝利を手にした。３０日も１３時から同戦が行われる。