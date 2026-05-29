栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、県警は２９日、通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる住居・職業不詳、益田和彦容疑者（４８）を女性１人に対する強盗殺人容疑で公開手配した。

益田容疑者は事件後に出国したことが確認されており、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は海外の警察当局にも協力を要請して行方を追っている。

発表によると、益田容疑者は、横浜市港北区、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者と、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人らと共謀し、１４日午前９時２５分頃、上三川町上神主の民家に侵入して金品を物色し、住人の富山英子さん（６９）の胸を突き刺すなどして殺害した疑い。夫婦は現場の指示役、高校生４人は実行役とされる。

捜査関係者によると、益田容疑者が海斗容疑者に事件を持ちかけ、被害者宅の情報も秘匿性の高い通信アプリで送っていたという。益田容疑者は事件の３日後、成田空港から中国に向けて出国。さらに、東南アジアに逃げた可能性があるという。

情報提供は栃木県警下野署（０２８５・５２・２６７４）へ。