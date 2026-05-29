友達は本屋大賞作家。池袋の中華料理店で「だからお前は本屋大賞が取れないんだよ」と言われた夜／カツセマサヒコ

友達は本屋大賞作家。池袋の中華料理店で「だからお前は本屋大賞が取れないんだよ」と言われた夜／カツセマサヒコ