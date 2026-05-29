今季のプレミアリーグを制し、30日にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に臨むアーセナルは、セットプレイを大きな武器としてきた。



しかし、中にはセットプレイばかりで退屈と批判してくる者もいる。その声は選手たちの耳にも届いているようだが、MFミケル・メリーノはなぜ批判されるのか意味が分からないと思いを口にしている。



「（セットプレイは）試合において非常に重要な部分だ。僕たちだけでなく、全てのチームにとってね。大きなゲームではセットプレイによって勝敗が決まることもある。それで試合の流れが変わることもあるんだ。僕たちはセットプレイのトレーニングに力を入れてきたし、その点で優れていることを非常に嬉しく、誇りに思っている。得意なことがあるのに、なぜ批判されるのか理解できないね」（『The Overlap』より）。



迫るパリとの決勝でもセットプレイは大きな武器になるだろう。現代のトレンドの1つであり、トレーニングでそこを磨いてきたアーセナルへの批判は正しいものではないか。



