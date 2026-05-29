Nao Yoshiokaが、シカゴのポエット／シンガー Jamila Woodsとのコラボレーション楽曲「Safe Place」を6月5日にリリースする。

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本楽曲の制作のきっかけは、山中湖で孤独感に押しつぶされそうになった瞬間、Jamila Woodsの楽曲に支えられた経験にある。彼女の歌声と言葉との出会いが、“自分が自分自身の安全基地になる”という楽曲のテーマへとつながっていった。

その後、シカゴを訪れる機会を得たNaoは、SNS経由でJamila Woodsにコンタクトを取り、面会を取り付けた。当時はスケジュールが合わなかったものの、帰国後のビデオチャットで初めて対話し、想いを伝えたことでコラボレーションが実現した。

本楽曲のプロデュースは、Peter CottonTaleが担当。同じくシカゴ訪問時に彼のスタジオを訪れたことがきっかけで生まれた楽曲であり、自分の安全基地がどこにあるのかという問いへの、Nao自身による最も誠実な答えとなっている。

・Nao Yoshiokaによるメッセージ

「Safe Place」は、自分自身が自分の安全基地になるという宣言の楽曲です。自分が自分の一番の味方になること、自分が自分にとって最も安心できる存在になること。それは簡単ではないけれど、だからこそ挑戦したいと思い、この曲を書きました。私がとても苦しかった時期に、Jamila Woodsの「Holy」という曲に深くインスピレーションをもらい、支えられた時がありました。歌詞の中に「I'm not lonely, I'm alone and I'm holy by my own」という一節があって、孤独を感じる瞬間も、誰かがそばにいなくても、一人でいることが必ずしも寂しいわけではない。一人でいる自分の中に、すでに満たされているものがある。その言葉に触れた時、「一人でいる」ことの意味がまったく変わって聴こえました。そしてそこから、私が私自身の安全基地になりたいという想いが生まれ、この曲が生まれました。そのJamilaがこの楽曲に参加してくれることになったのは、本当に夢のようです。彼女の温かく、そして自立した女性の強さを感じる歌声が、この曲にさらなるパワーを与えてくれています。私は私のために戦い、私のために私を大切にする。そんな宣言の楽曲に仕上がりました。

（文＝リアルサウンド編集部）