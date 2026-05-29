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2°Ì¡¡º´Æ£¹¯ÂÀÏº¡¡S 124kg¡¢C&J 167kg¡¢T 291kg
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1°Ì¡¡°ÂÉô´õÈþ¡¡S 89kg¡¢C&J 107kg¡¢T 196kg
2°Ì¡¡ÎëÌÚÍüÍå¡¡S 82kg¡¢C&J 108kg¡¢T 190kg
3°Ì¡¡°ÂÆ£ÀéÎë¡¡S 83kg¡¢C&J 106kg¡¢T 189kg
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