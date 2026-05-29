日本代表ＭＦ堂安律が２９日、千葉県内での練習後に取材に応じ、自身２度目、背番号１０では初めて挑むＷ杯への思いを明かした。前回２２年カタール大会は８番でドイツ、スペイン戦でゴールを決めて爪痕を残したが、エースナンバーを背負って挑む今大会に向け「もちろん嬉しいですけど、１０番をつけてピッチに立つことが目標じゃないので。僕の目標は優勝することだと常に言っていますし、そこにフォーカスしていきたいと思っています」と話した。

「１０番をつけたいというのは、僕自身が代表に入ってから話してきたことですし、それを叶えられたことは、自分をほめたいなと思います」と語る堂安。さらに今回の代表スタッフには、名波浩コーチ、中村俊輔コーチと歴代１０番が並ぶ。「特に俊輔さんとか名波さんとか、歴代の１０番の選手がいる中で、緊張感が高まるんですけど、いい緊張感に変えて。本当に彼らに少しでも認めてもらえるような結果を出せたら」とうなずいた。

Ｗ杯優勝という目標に向け、３１日に行われる国内最後の親善試合・アイスランド戦での確認事項は明確だ。「僕個人的には、（３月に勝利した）イングランド戦で一番怖かったのはセットプレーだった。アイスランドには大きい選手がいますし、大事になる。セットプレー１本で試合が決まってしまうかもしれませんし、特に（Ｗ杯では）オランダには（ヘディングの強い）ファンダイクがいるので」と警戒。アイスランドにはデンマーク１部コペンハーゲンでＤＦ鈴木淳之介の同僚で、１７歳で欧州ＣＬでも３ゴールを挙げた１９３センチＦＷダダソンら、高身長の選手がそろう。“仮想オランダ”として、セットプレーの確認は必要な要素だ。

また今回の合宿には、２２年カタールＷ杯でチームを引っ張った前代表キャプテンのＤＦ吉田麻也は参加。「彼が代表で一緒にやっていた時から、見せてくれていた背中を僕は見てきた。リーダーになりたいと僕が発信しているのも、彼の背中を見てからだった。偉大な先輩がいるのはすごい誇りですし、ありがたいです」と話した。また吉田がアイスランド戦に向け、準備を進める姿に「（練習後に）スプリントしている姿を含め、若い選手も見ていると思う。今は彼と言葉で喋ってというよりも、背中で引っ張ってくれている感が強いですし、自分自身本当に嬉しいし、貴重な時間です」と語り、吉田の背中から学び、Ｗ杯への思いを引き継ぐ覚悟を示していた。