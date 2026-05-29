奈良県内在住の外国人の増加に伴い、難しい言葉を簡単な言葉に言い換える「やさしい日本語」が県内でも広がりつつある。

各自治体では研修会などを通して普及に力を入れ、県でも行政サービスの多言語化を進めるとともに、地域でやさしい日本語を広めたい考えだ。（倉岡明菜）

「今日（きょう）起（お）きた地震（じしん）について」

今月２日、奈良県を震源として発生した地震で、震度３を観測した橿原市。２０２４年から防災情報を、やさしい日本語を含めた多言語で配信するサービスを始めており、この地震を受け、登録者に一斉メールを送った。

やさしい日本語は、１９９５年の阪神大震災で、日本語がわからない外国人が必要な情報を得られなかったことを教訓に考案された。一文を短くして、文章を簡単にしたり、難しい言葉を避けたりすることを基本とする。曖昧な表現や二重否定を避けたり、漢字にふりがなを振ったりすることで、外国人だけでなく高齢者や障害者らにとってもわかりやすい表現を目指す。

県内の在住外国人は増加傾向にある。２０２０年１万３９８５人だった在住外国人は、２３年末に１万７６１４人となった。人口に占める割合も１９９４年の０・７２％から２０２３年には１・３６％で、約２倍と大幅に増えた。

一方、２４年に県が県内在住の外国人を対象に行ったアンケートでは、住んでいて困っていることには「言葉・コミュニケーション」を挙げる人が約３７％で最多だった。災害時に困ったことには「避難に関する情報が多言語で発信されていない」を挙げる人も約１１％いた。

県は２４年度末に「県多文化共生推進プラン」を作成。外国人の相談体制を充実させるほか、日本語の学習機会の提供やボランティアを含めた日本語学習をサポートする人材の確保などとともに、行政、医療、福祉などの多言語化を進めることとし、県民に向けてもやさしい日本語を広めたい考えだ。

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県内で最も外国人住民が多い奈良市では６月２４日、「『入門・やさしい日本語』講座」を開く。社内での円滑なコミュニケーションの実現を目指し、企業や団体関係者を対象に、ワークショップを交えてやさしい日本語について学ぶ。

１２年１８０人だった外国人住民が４６０人となった田原本町でも今月３０日、やさしい日本語教室を開催。地域の外国人ら向けに日本語の学習環境を整える県の「地域日本語教育体制整備事業」総括コーディネーターの加藤杏子さんを招き、町内の外国人と地域住民がやさしい日本語での会話を実践する。町ではやさしい日本語で外国人住民と会話するサポーターも募っている。１１月頃には、サポーターとともに外国人住民が学ぶ「地域日本語教室（仮称）」を試行する計画だ。

加藤さんは「やさしい日本語は外国人のためだけではなく、全ての人にわかりやすい表現。やさしい日本語を通して、日本語を母語としない人と関わることで、世界を知るきっかけにもなると思う。興味のある人にはぜひ地域の日本語教室にも足を運んでもらいたい」と話している。

田原本町での開催の問い合わせは、町教育委員会文化振興課（０７４４・３２・６１９３）。