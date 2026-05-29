プロボクシング帝拳ジムは29日、所属するWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27）ら4選手が、千葉県成田市内での走り込み合宿を開始したことを発表した。

那須川をはじめ、WBA世界ミニマム級正規王者の松本流星（28）、WBC世界ライトフライ級正規王者の岩田翔吉（30）、WBC＆WBO世界スーパーフライ級1位の坪井智也（30）が参加。4選手は来月上旬まで中村正彦ストレングス＆コンディショニングコーチのもと下半身の強化に務める。

4月のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ちした那須川は次戦は9月を想定。昨年11月に0―3判定負けを喫した現王者・井上拓真（30＝大橋）との再戦を熱望する那須川は「新しいことを始めると倍になって返ってくる一粒万倍日の今日。狙ったかのように成田合宿のスタートです。合宿の成果が倍以上になって返ってくることを期待し一歩一歩進んでいきたいなと思います。と言う事は辛い事も倍になるのか。倍の定義が何を持ってなのかわからずですがバイタリティを強く持ち挑むと決意をしたところでバイバイとさせていただきます。行ってまいります！」とジムを通じて意気込みを語った。

今年3月に世界王座返り咲きを果たした岩田には、WBCから同級1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ）との対戦指令が出ている。7月の興行参戦も見据える岩田は「これから成田走り込みキャンプに行ってきます！次戦、強い相手と対戦するという噂も多方面から聞こえてきているので気合いを入れて中村ストレングス＆コンディショニングコーチとチームで心肺と脚を徹底的に追い込んで心身共に強くなって帰ってきたいと思います！応援よろしくお願いします！」とコメント。

3月の初防衛戦でフルマーク判定勝ちし、WBC王者メルビン・ジェルサエム（フィリピン）との対戦を目指す松本は「チャンピオンになって成田に戻ってくることができて嬉しく思います。熱い夏に向けて土台からつくっていけたらと思います。到着したら早速トレーニングに入りますが、最後まで怪我なく中村ストレングス＆コンディショニングコーチのもとで頑張ってきます！」

年内の世界挑戦も有力視される、アマチュア21年世界選手権金メダリストの坪井は「これから走り込み合宿。参加出来る事に感謝して全力で楽しんでやりきります。次戦に向けて足りない足腰や体力を重点的に鍛えます」とそれぞれ力強く話した。