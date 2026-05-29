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「ハウステンボス」では、2026年5月29日（金）〜6月28日（日）の期間、「ミッフィーバースデーマンス」が開催されます。6月21日のミッフィーのお誕生日と、「ミッフィー・ワンダースクエア」の開業1周年をみんなでお祝いするスペシャルなイベントです。

ミッフィーのお誕生日をお祝いするため、全国のミッフィーのカフェ＆ショップが「ハウステンボス」に集合！ 「ハウステンボス」限定のグルメ＆グッズも登場します。さらに、ミッフィーの仲間たちが集うバースデーショー、期間限定のグリーティングギャラリーなど、ミッフィーファンにはたまらない催しが盛りだくさん！ ぜひ訪れて、グルメ＆イベントを満喫しながら特別な1ヵ月を盛り上げちゃいましょう♪



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期間内は、全国のミッフィーカフェ＆ショップが「ハウステンボス」に大集合！

人気カフェ「miffy café tokyo」だけでなく、「Dick Bruna Table」、「みっふぃーきっちん＆べーかりー」、「みっふぃーおやつ堂」、「Flower Miffy」といった、各地でしか出合えないカフェやショップも出店されます。

各店の人気商品はもちろん、おいしさとかわいさの詰まったグルメや、フォトジェニックで愛着の湧くグッズなどが限定コラボで登場します。ここでしか出会えないミッフィーにも出会えるチャンスをお見逃しなく！



‟かわいい”をぎゅっと詰め込んだ、「ハウステンボス」ならではのスペシャルグルメ＆グッズが期間限定で登場！ 気になるフード4種とオリジナルグッズをご紹介します♪

ミッフィーのフラワーセレブレーションハンバーグ〈ミッフィーバースデーマンスバージョン〉

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン

「ミッフィーのフラワーセレブレーションハンバーグ」は、鮮やかなフラワーにミッフィーが彩られたハンバーグ。スープの上には限定ロゴがふわりと浮かんでいて、ミッフィーづくしのビジュアルがたまらないかわいさ！ ワクワクが止まらないバースデープレートです。

「ミッフィーのバースデーケーキ」

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン

「ミッフィーのバースデーケーキ」は、ミッフィーのドレスをイメージしたパステルブルーのベースに、お花柄のチョコレートがあしらわれた一品。バルーンやプレゼントに囲まれ、お誕生日ムードのあふれるケーキをいただけば、まるでミッフィーと一緒にお誕生日をお祝いしているような気持ちに♪

「ミッフィーのポップコーンバケット」

販売店舗：フードワゴン

「ハウステンボス」のアトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をモチーフにした「ミッフィーのポップコーンバケット」。こちらは5月29日（金）から通年販売の予定です。

「ミッフィーのワクワクパンケーキ」

販売店舗：ホリデー・ピクニックカフェ

ミッフィーのクッキーと目が合う「ミッフィーのワクワクパンケーキ」は、SNS映え抜群の一品！ シェアして食べるのもおすすめです。

さらに、ミッフィーのお誕生日を記念した限定デザインコレクションも登場します。赤いスカーフと黄色い木靴を身に着けたミッフィーは、日本では「ハウステンボス」でしか出会えない特別なデザイン！ 風船や紙吹雪をモチーフにしたデザインのミッフィーグッズも複数ラインナップしています。

ぬいぐるみは、風船をもった手が動くギミック付き！ ほかにも、おそろいで楽しめるワンピース＆スカーフのセットなど、ミッフィーのかわいさを日常でも満喫できるアイテム尽くしです♪

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「ミッフィー・ワンダースクエア」グリーティングギャラリーでは、お花柄ドレスを着たミッフィーが期間限定で登場！絵本のお誕生日のシーンにも登場するお気に入りの一着を着て、ミッフィーがお出迎えしてくれます。ミッフィーとのふれあいやフォトモーメントで、思い出のひとときを過ごしてくださいね♪

また、2026年はミッフィーのバースデーショーも初開催されます！ ミッフィー・メラニー・ボリス・グランティが勢ぞろいし、お誕生日ならではの特別な演出でミッフィーのバースデーをお祝いするのだとか。ゲストも一緒に、ミッフィーのお誕生日を盛り上げちゃいましょう！

花咲く「ハウステンボス」で、ミッフィーのお誕生日をお祝いできる「ミッフィーバースデーマンス」。ミッフィーファンの人はぜひ行ってみてください！

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Text：望月七愛



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。