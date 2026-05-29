バーノンのカメオ出演も！SEVENTEEN・ジョシュア、映画『K-POPS!』OST本日（29日）リリース

SEVENTEENのジョシュアが、世界的ポップスターのアンダーソン・パークが監督・主演を務めた映画『K-POPS!』のグローバルサウンドトラックに参加した。

ジョシュアは5月29日13時、各音楽配信サイトを通じて、映画『K-POPS!』のサウンドトラック『One More Dance』を全世界同時リリースした。

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同曲は、「君と踊るこの瞬間が終わらなければいいのに」というロマンチックな思いを、洗練されたサウンドで表現した楽曲だ。ジョシュア特有の甘い歌声にスタイリッシュなグルーヴが加わり、新たな魅力を届けている。

今回のOSTには、アメリカの人気バンドWhy Don't We出身の歌手コービン・ベッソンも参加。ジョシュアと息の合ったハーモニーを披露している。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ジョシュア

さらに、ドクター・ドレー、ジャネット・ジャクソン、クリスティーナ・アギレラら世界的ポップスターたちとの仕事で知られるヒットメーカー、デム・ジョインツがプロデューサーとして参加したことも注目を集めている。

また、SEVENTEENのメンバーであるバーノンも本作を力強くサポートした。バーノンは映画『K-POPS!』にカメオ出演し、主人公のアンダーソン・パークだけでなく、彼の実の息子とも息の合った演技を披露し、存在感を放った。

今年2月に北米で公開された際には、バーノンの予想外のサプライズ登場に現地のK-POPファンが熱狂したという。劇場公開に続き、本作は5月30日からNetflixを通じて世界中の視聴者に届けられる予定だ。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）バーノン

映画『K-POPS!』は、アメリカ最高峰の音楽賞であるグラミー賞で9度の受賞歴を誇るアンダーソン・パークが、自ら脚本・監督・主演を務めたことで話題を集めた作品だ。韓国・ソウルを舞台にした架空のK-POPオーディション番組を中心に、音楽を通じて世代をつなぎ、文化交流を描く温かくダイナミックな物語が展開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョシュア プロフィール

1995年12月30日生まれ。本名ホン・ジス、英語名ジョシュア・ホン。ロサンゼルス出身の韓国系アメリカ人。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。優れたビジュアルに定評があり、韓国では「ビジュアルプリンス」と呼ばれることも。紳士的な性格から「ジェントルマン」の愛称で親しまれるが、独特なギャグセンスで“メンバー随一のおもしろキャラ”としてもポジションを確立している。