【三田製麺所】“海老味噌感”を強化した濃厚な味わいに進化、「海老つけ麺」&新登場「旨辛海老つけ麺」発売

つけ麺専門店「三田製麺所」は、6月1日から7月31日までの期間限定で、「海老つけ麺」と「旨辛海老つけ麺」を販売する。

毎年好評の海老シリーズが今年はさらに進化。海老の旨味を最大限に活かした独自配合により、“海老味噌感”のある香ばしさと中毒性を高めた味わいに仕上げた。さらに今年は、新たに「旨辛海老つけ麺」もラインアップする。

〈海老つけ麺〉

海老油と海老パウダーをふんだんに使用し、ひと口目から海老の濃厚な旨味が広がる“海老尽くし”の一杯。

今年は海老の濃厚さをさらに強化し、“海老味噌感”の強い濃厚で香ばしい味わいに仕上げた。三田製麺所自慢の濃厚豚骨魚介スープと重なることで、中毒性のある味わいを楽しめるという。

価格は1,200円(税込)。サイズは小･並･中･大で同一料金。

〈旨辛海老つけ麺〉

海老のエキスや粉末をふんだんに使用し、海老の濃厚な旨味をベースに、オリジナル辛み油で刺激的な辛さを加えた“旨辛仕様”の一杯。

辛さの中にも海老の香ばしさとコクを感じられる、やみつき感のある味わいに仕上げた。

価格は1,300円(税込)。サイズは小･並･中･大で同一料金。

【旨辛海老つけ麺の画像はこちら】

〈販売概要〉

販売期間:6月1日〜7月31日

販売店舗:国内の三田製麺所店舗

商品名/価格：

「海老つけ麺」1,200円(税込)

「旨辛海老つけ麺」1,300円(税込)