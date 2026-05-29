「久々に本気で沼るやつきた…」『素晴らしき新世界』ほか、Netflixで今話題の最旬韓ドラ3選【ハングクTIMES Vol.262】
「最高に面白い！」と話題の今期の新作韓ドラ。本記事では、今韓ドラオタクたちの間でもっぱら話題の『素晴らしき新世界』（イム・ジヨン＆ホ・ナムジュン）ほか、Netflixで今話題の最旬韓ドラ3選『ワンダーフールズ』（パク・ウンビン＆チャウヌ）、『本日も完売しました』（アン・ヒョソプ）をご紹介します。次何観ようかな〜と迷ってる人はもちろん、「韓ドラはちょっと最近ご無沙汰…」という人も、今期は本当に面白い作品が多いので、ぜひ戻ってきてください〜〜!!!（大声）
【動画】イム・ジヨン＆ホ・ナムジュン、突然のハグにドキっ…
■『素晴らしき新世界』
今韓国はもちろん、日本でも「面白すぎる!!」とハマる視聴者が爆誕しているのが『素晴らしき新世界』。
『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『オク氏夫人伝』など、演技派といえばこの人イム・ジヨン主演作というだけで期待値高いのに、『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』でサイコ味溢れる姿で怒とうの色気を放っていたホ・ナムジュンが、まさかこんなラブコメ寄りのメロをやってくれるなんて…大歓喜！もうそれだけでギャップ萌えです。逆に『YOUR HONOR』のホ・ナムジュン、本当に色気の塊すぎてさらに恋してしまうので、未視聴の方は配信待ちの間にぜひ…！
てことで、肝心のストーリーです。朝鮮時代、稀代の悪女と恐れられた側室のカン・ダンシム（イム・ジヨン）は、毒殺の刑で悲惨な死を遂げてしまうも、目が覚めると、そこは2026年の現代ソウル。無名女優のシン・ソリの体に魂が憑依していた！
現代の常識や価値観に戸惑いながらも、抜群の生存本能と悪女パワーで生き抜こうとするダンシム。そんな彼女の前に現れるのが、「資本主義が生んだ怪物」と呼ばれる冷酷で悪質な財閥御曹司のチャ・セゲ（ホ・ナムジュン）。クセ者同士の神経戦・駆け引き、殺伐とした新感覚ロマンスが繰り広げられていきます。
タイムスリップ系韓ドラなんてもう鉄板も鉄板、もはや「またかよ…」レベルでこすられ続けているネタなのに、本作は何故こんなにも新鮮で面白いのか。これがよく見てみるとですね、よくある素材なのに、しっかりひねりがきいていて。ヒロインは現代にスッとなじんでドタバタせず、めちゃくちゃ賢い。セゲも財閥御曹司ながら、しっかり自分の足で立ってバリバリ仕事をこなしてるし、“リアル”がしっかり詰まってるのも今の時代っぽくていい！なのに、ツンデレ御曹司具合が2010年代の『シークレット・ガーデン』あたりのあの頃の韓ドラ味があるのも最高…！
お互い利用し合い、神経戦・心理戦を繰り広げながら徐々に惹かれ合う緊張感と痛快さが同居してるのが新鮮で序盤から一気に心を持っていかれます。さらにラブコメ要素だけじゃなくて、「不当に悪女の烙印を押されて殺された女が、現代でやり直す」という痛快で骨太なテーマがあるのもポイント。現代を「第二の人生のチャンス」と捉えて、即座に適応して悪女パワー全開で生き抜く姿が痛快なんです。財閥社会、芸能界、SNSなどの現代韓国を、朝鮮悪女の目線でバッサリ斬る視点が面白い！ラブコメ好きはもちろんですが、スカッと痛快系にもこれは刺さるはず。
そしてなんといってもイム・ジヨンです。朝鮮時代の妖艶でプライド高い悪女口調と現代での適応コメディを演じ分ける演技は圧巻！最初は現代文明に戸惑いつつも、即座に生存モード全開で財閥社会を乗っ取ろうとするたくましさ、これはヒロイン大好きになってしまうやつ…!!
そして今みんながハマりにハマってるホ・ナムジュン演じるセゲの沼具合が半端ない。普段は感情を一切見せないのに、ソリの予測不能な行動に徐々に動揺して赤面、笑みを浮かべるツンデレ具合（沼）。冷たい男が「こんな扱い、初めてだ」と唯一崩される感じ、最高では???もうすでに激メロですが、後半最強にメロくなりそうなセゲが、今から楽しみでワクワクが止まりません！
▼配信情報
Netflixシリーズ『素晴らしき新世界』独占配信中
■『ワンダーフールズ』
そしてもう一作、配信されるやいなや「面白い！」と話題になり、爆速で駆け抜けてしまったNetflixオリジナル『ワンダーフールズ』。舞台は1999年末の架空の地方都市・ヘソン市。終末論が広がり、人々がパニックに陥る中、物語は始まります。重い心臓病を患い、余命が限られたウン・チェニ（パク・ウンビン）は、人生最後のバケットリストをかなえるため、変わり者仲間のソン・ギョンフン（チェ・デフン）とカン・ロビン（イム・ソンジェ）を巻き込んで、偽装誘拐劇を計画。しかし計画は大失敗し、チェニは心臓発作で死んでしまいます。
慌てた2人が遺体を川に捨てようとしたところ、化学物質が流出した川の影響でチェニが生き返り、3人とも超能力を手に入れることに。そこに、秘密を抱えた公務員のイ・ウンジョン（チャウヌ）が加わり、4人は迫りくる悪の勢力に巻き込まれながら、奮闘していきます。
瞬間移動、念力、物体貼り付きなど、個性的で制御しにくい能力がもたらすドタバタが爆笑必至。特にここにチェ・デフンがいることの安心感がスゴイ…！ポンコツ具合とツッコミのバランスが完璧で、毎回クスッと笑わせてくれます。ギョンフンのコミカルな失敗、ロビンの内気な成長、チェニの無鉄砲さ、ウンジョンのクールなフォローと、個性派キャラたちに笑いながらも、ポンコツ4人組が互いの過去やトラウマを共有してチームワークが徐々に固まっていくのも胸熱！
前半はコメディタッチのドタバタ劇が中心ですが、過去の人体実験や連続失踪事件、終末論の裏側にある陰謀といったシリアスでミステリアスな要素も絡み合っていく後半は、面白すぎて止められなくなるはず！
しかも、こういうファンタジーコメディジャンルって、ロマンス部分はメインじゃないのでそこまで期待して見てないじゃないですか？なので余計に、コメディの中に挟まる静かなロマンスシーンの破壊力がスゴイし、刺さりまくる！
ウンジョンのクールなのに“チェニにだけ弱くなるギャップ”と、チェニの積極的なアプローチがかわいくてキュンとすること必至！そしてメガネ姿で限界突破した顔面国宝チャウヌの破壊力たるや…！突然すぎて息が止まりそうになるキスシーンにも注目です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『ワンダーフールズ』独占配信中
■『本日も完売しました』
田舎でのヒーリングストーリー、正反対の2人が惹かれあっていくという鉄板設定、さらに『社内お見合い』でラブコメキングに躍り出たアン・ヒョソプ主演と、ドラマオタなら観たい!!が詰まっている『本日も完売いたしました』。今期良作が盛りだくさんで超忙しいドラマスケジュールの中で、ほっこりキュン♪とさせてくれる、癒し系ロマコメです。
本作は、完売至上主義のキャリアウーマン × 完璧主義イケメン農夫が織りなす田舎町を舞台にしたラブコメディ。仕事一筋で「完売」に命を懸ける通販番組のトップMC、タム・イェジン（チェ・ウォンビン）。看板番組のゴールデンタイム枠を奪われ、起死回生のヒット商品を探して田舎町を訪れた彼女は、3つの仕事をこなす、完璧主義の謎多き青年農夫のマシュー・リー（アン・ヒョソプ）と出会います。価値観の正反対な2人は最初からバチバチに衝突。次第に互いの事情を知るにつれ、心が揺さぶられ、惹かれあっていきます。
最初は価値観が合わず毎日衝突していた2人でしたが、イェジンの強引さでマシューのルーティンを乱しまくっていきます。この絶妙な駆け引きと化学反応が一番の面白さ。筆者個人的にはやはりラブコメは“くっつくまでが肝”だと思っているので、甘々じわじわ距離が縮まる過程が焦れキュンでたまらない!!
さらに、イェジンは重度不眠症、マシューは複数の仕事を完璧にこなすストイックさ、お互いの弱い部分を知って支え合う展開がじわじわ心に刺さる上に、その過程で愛が生まれていくのもまた良くて。現代の過労、不眠、キャリアプレッシャーといった「あるある」の悩みをリアルに描いているのも共感性が高いですよね。そしてその心の疲れを、のんびりとした田舎町の風景とアン・ヒョソプの癒しオーラが優しく包み込んでくれるヒーリング効果が半端ない！ゆったりほっこりして、キュンとできる癒しの1時間になるはず。
そしてなんといってもアン・ヒョソプです。クールで不器用なのに、村人を放っておけない不器用な優しさに序盤からキュン。仕事モードのプロフェッショナルさと、だんだん優しさや人間味が出てくるギャップがたまらん…！ヒョソプにときめき、ヒョソプに癒されるヒーリング効果抜群の一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『本日も完売しました』独占配信中
（文：DramaWriter Nana）
■『素晴らしき新世界』
今韓国はもちろん、日本でも「面白すぎる!!」とハマる視聴者が爆誕しているのが『素晴らしき新世界』。
『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』『オク氏夫人伝』など、演技派といえばこの人イム・ジヨン主演作というだけで期待値高いのに、『YOUR HONOR〜許されざる判事〜』でサイコ味溢れる姿で怒とうの色気を放っていたホ・ナムジュンが、まさかこんなラブコメ寄りのメロをやってくれるなんて…大歓喜！もうそれだけでギャップ萌えです。逆に『YOUR HONOR』のホ・ナムジュン、本当に色気の塊すぎてさらに恋してしまうので、未視聴の方は配信待ちの間にぜひ…！
てことで、肝心のストーリーです。朝鮮時代、稀代の悪女と恐れられた側室のカン・ダンシム（イム・ジヨン）は、毒殺の刑で悲惨な死を遂げてしまうも、目が覚めると、そこは2026年の現代ソウル。無名女優のシン・ソリの体に魂が憑依していた！
現代の常識や価値観に戸惑いながらも、抜群の生存本能と悪女パワーで生き抜こうとするダンシム。そんな彼女の前に現れるのが、「資本主義が生んだ怪物」と呼ばれる冷酷で悪質な財閥御曹司のチャ・セゲ（ホ・ナムジュン）。クセ者同士の神経戦・駆け引き、殺伐とした新感覚ロマンスが繰り広げられていきます。
タイムスリップ系韓ドラなんてもう鉄板も鉄板、もはや「またかよ…」レベルでこすられ続けているネタなのに、本作は何故こんなにも新鮮で面白いのか。これがよく見てみるとですね、よくある素材なのに、しっかりひねりがきいていて。ヒロインは現代にスッとなじんでドタバタせず、めちゃくちゃ賢い。セゲも財閥御曹司ながら、しっかり自分の足で立ってバリバリ仕事をこなしてるし、“リアル”がしっかり詰まってるのも今の時代っぽくていい！なのに、ツンデレ御曹司具合が2010年代の『シークレット・ガーデン』あたりのあの頃の韓ドラ味があるのも最高…！
お互い利用し合い、神経戦・心理戦を繰り広げながら徐々に惹かれ合う緊張感と痛快さが同居してるのが新鮮で序盤から一気に心を持っていかれます。さらにラブコメ要素だけじゃなくて、「不当に悪女の烙印を押されて殺された女が、現代でやり直す」という痛快で骨太なテーマがあるのもポイント。現代を「第二の人生のチャンス」と捉えて、即座に適応して悪女パワー全開で生き抜く姿が痛快なんです。財閥社会、芸能界、SNSなどの現代韓国を、朝鮮悪女の目線でバッサリ斬る視点が面白い！ラブコメ好きはもちろんですが、スカッと痛快系にもこれは刺さるはず。
そしてなんといってもイム・ジヨンです。朝鮮時代の妖艶でプライド高い悪女口調と現代での適応コメディを演じ分ける演技は圧巻！最初は現代文明に戸惑いつつも、即座に生存モード全開で財閥社会を乗っ取ろうとするたくましさ、これはヒロイン大好きになってしまうやつ…!!
そして今みんながハマりにハマってるホ・ナムジュン演じるセゲの沼具合が半端ない。普段は感情を一切見せないのに、ソリの予測不能な行動に徐々に動揺して赤面、笑みを浮かべるツンデレ具合（沼）。冷たい男が「こんな扱い、初めてだ」と唯一崩される感じ、最高では???もうすでに激メロですが、後半最強にメロくなりそうなセゲが、今から楽しみでワクワクが止まりません！
▼配信情報
Netflixシリーズ『素晴らしき新世界』独占配信中
■『ワンダーフールズ』
そしてもう一作、配信されるやいなや「面白い！」と話題になり、爆速で駆け抜けてしまったNetflixオリジナル『ワンダーフールズ』。舞台は1999年末の架空の地方都市・ヘソン市。終末論が広がり、人々がパニックに陥る中、物語は始まります。重い心臓病を患い、余命が限られたウン・チェニ（パク・ウンビン）は、人生最後のバケットリストをかなえるため、変わり者仲間のソン・ギョンフン（チェ・デフン）とカン・ロビン（イム・ソンジェ）を巻き込んで、偽装誘拐劇を計画。しかし計画は大失敗し、チェニは心臓発作で死んでしまいます。
慌てた2人が遺体を川に捨てようとしたところ、化学物質が流出した川の影響でチェニが生き返り、3人とも超能力を手に入れることに。そこに、秘密を抱えた公務員のイ・ウンジョン（チャウヌ）が加わり、4人は迫りくる悪の勢力に巻き込まれながら、奮闘していきます。
瞬間移動、念力、物体貼り付きなど、個性的で制御しにくい能力がもたらすドタバタが爆笑必至。特にここにチェ・デフンがいることの安心感がスゴイ…！ポンコツ具合とツッコミのバランスが完璧で、毎回クスッと笑わせてくれます。ギョンフンのコミカルな失敗、ロビンの内気な成長、チェニの無鉄砲さ、ウンジョンのクールなフォローと、個性派キャラたちに笑いながらも、ポンコツ4人組が互いの過去やトラウマを共有してチームワークが徐々に固まっていくのも胸熱！
前半はコメディタッチのドタバタ劇が中心ですが、過去の人体実験や連続失踪事件、終末論の裏側にある陰謀といったシリアスでミステリアスな要素も絡み合っていく後半は、面白すぎて止められなくなるはず！
しかも、こういうファンタジーコメディジャンルって、ロマンス部分はメインじゃないのでそこまで期待して見てないじゃないですか？なので余計に、コメディの中に挟まる静かなロマンスシーンの破壊力がスゴイし、刺さりまくる！
ウンジョンのクールなのに“チェニにだけ弱くなるギャップ”と、チェニの積極的なアプローチがかわいくてキュンとすること必至！そしてメガネ姿で限界突破した顔面国宝チャウヌの破壊力たるや…！突然すぎて息が止まりそうになるキスシーンにも注目です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『ワンダーフールズ』独占配信中
■『本日も完売しました』
田舎でのヒーリングストーリー、正反対の2人が惹かれあっていくという鉄板設定、さらに『社内お見合い』でラブコメキングに躍り出たアン・ヒョソプ主演と、ドラマオタなら観たい!!が詰まっている『本日も完売いたしました』。今期良作が盛りだくさんで超忙しいドラマスケジュールの中で、ほっこりキュン♪とさせてくれる、癒し系ロマコメです。
本作は、完売至上主義のキャリアウーマン × 完璧主義イケメン農夫が織りなす田舎町を舞台にしたラブコメディ。仕事一筋で「完売」に命を懸ける通販番組のトップMC、タム・イェジン（チェ・ウォンビン）。看板番組のゴールデンタイム枠を奪われ、起死回生のヒット商品を探して田舎町を訪れた彼女は、3つの仕事をこなす、完璧主義の謎多き青年農夫のマシュー・リー（アン・ヒョソプ）と出会います。価値観の正反対な2人は最初からバチバチに衝突。次第に互いの事情を知るにつれ、心が揺さぶられ、惹かれあっていきます。
最初は価値観が合わず毎日衝突していた2人でしたが、イェジンの強引さでマシューのルーティンを乱しまくっていきます。この絶妙な駆け引きと化学反応が一番の面白さ。筆者個人的にはやはりラブコメは“くっつくまでが肝”だと思っているので、甘々じわじわ距離が縮まる過程が焦れキュンでたまらない!!
さらに、イェジンは重度不眠症、マシューは複数の仕事を完璧にこなすストイックさ、お互いの弱い部分を知って支え合う展開がじわじわ心に刺さる上に、その過程で愛が生まれていくのもまた良くて。現代の過労、不眠、キャリアプレッシャーといった「あるある」の悩みをリアルに描いているのも共感性が高いですよね。そしてその心の疲れを、のんびりとした田舎町の風景とアン・ヒョソプの癒しオーラが優しく包み込んでくれるヒーリング効果が半端ない！ゆったりほっこりして、キュンとできる癒しの1時間になるはず。
そしてなんといってもアン・ヒョソプです。クールで不器用なのに、村人を放っておけない不器用な優しさに序盤からキュン。仕事モードのプロフェッショナルさと、だんだん優しさや人間味が出てくるギャップがたまらん…！ヒョソプにときめき、ヒョソプに癒されるヒーリング効果抜群の一作です。
▼配信情報
Netflixシリーズ『本日も完売しました』独占配信中
（文：DramaWriter Nana）