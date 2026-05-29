NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第5回中間発表を行いました。

一塁手部門はここまでトップだった西武のネビン選手を、日本ハムの清宮幸太郎選手が抜きました。その差約1700票とまだまだ接戦は続いています。第1回中間発表から初めてトップの順位が変わりました。

その他では、先発部門が僅差です。西武の平良海馬投手が33,550票で1位。2位の日本ハムの伊藤大海投手が32,870票で、その差はわずか680票。締め切りまで日にちはありますが、前日の2323票差から大きく差を縮めています。

捕手部門ではDeNAから電撃トレードでソフトバンクに移籍した山本祐大選手が3位に浮上しました。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第5回中間発表

【先発投手】

1位 平良海馬（西武）33,550票

2位 伊藤大海（日本ハム）32,870票

3位 エスピノーザ（オリックス）21,197票

【中継投手】

1位 椋木蓮（オリックス）44,775票

2位 甲斐野央（西武）40,243票

3位 鈴木昭汰（ロッテ）36,694票

【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）66,652票

2位 岩城颯空（西武）39,797票

3位 横山陸人（ロッテ）33,156票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）60,853票

2位 若月健矢（オリックス）41,446票

3位 山本祐大（ソフトバンク）30,351票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎（日本ハム）74,219票

2位 ネビン（西武）72,571票

3位 ソト（ロッテ）34,234票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）66,943票

2位 小川龍成（ロッテ）47,400票

3位 牧原大成（ソフトバンク）41,819票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）86,404票

2位 郡司裕也（日本ハム）42,186票

3位 宗佑磨（オリックス）35,837票

【遊撃手】

1位 村林一輝（楽天）44,173票

2位 水野達稀（日本ハム）40,337票

3位 紅林弘太郎（オリックス）37,854票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）86,338票

2位 西川史礁（ロッテ）72,701票

3位 周東佑京（ソフトバンク）70,715票

4位 近藤健介（ソフトバンク）68,753票

5位 西川龍馬（オリックス）52,964票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）88,801票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）55,977票3位 森友哉（オリックス）27,015票