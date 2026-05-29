村上宗隆選手の加入により、ホワイトソックスが貯金生活となっています。

今オフにヤクルトからポスティング・システムにより2年総額3400万ドル(当時約53億円)でホワイトソックスに移籍した村上選手。ホワイトソックスはア・リーグ中地区に在籍し、メジャー屈指の歴史ある球団。昨季は60勝102敗で2年連続の最下位に沈みました。また2024年はメジャーワーストの121敗を記録。3年連続で100敗と低迷しています。

そんな中、すでに主砲として活躍する村上選手はに日本時間5月28日に20号を放ちア・リーグ本塁打数トップタイに君臨しています。チームもそれに呼応するように勝利を重ねていき、日本時間5月29日現在で29勝27敗。貯金「2」でア・リーグ中地区2位に位置しています。

村上選手は開幕から3試合連続ホームランととんでもないメジャーデビューを果たしましたが、チームは3連敗。しかし大谷翔平選手と並ぶ日本選手最長タイの5試合連続ホームランを記録した試合は3勝2敗とチームの流れを変えています。20発放った試合で11勝8敗で勝率約58％。確実に村上選手の力がチームを鼓舞するキッカケとなっています。

▽村上宗隆選手が打った日の勝敗※日付は現地時間

1号 ●ブリュワーズ 3月26日(開幕初日)2号 ●ブリュワーズ 3月28日3号 ●ブリュワーズ 3月29日4号 ○ブルージェイズ 4月4日5号 ●レイズ 4月14日6号 ○アスレチックス 4月17日7号 ●アスレチックス 4月18日8号 ○アスレチックス 4月19日9号 ○ダイヤモンドバックス 4月21日10号 ●ダイヤモンドバックス 4月22日(日本選手最長タイの5試合連続)11号 ○ナショナルズ 4月24日12号 ○エンゼルス 4月27日13号 ○パドレス 5月1日14号 ○エンゼルス 5月4日15号 ●マリナーズ 5月8日16号＆17号 ○カブス 5月16日 (1試合2発)18号 ○ツインズ 5月25日19号 ●ツインズ 5月26日20号 ○ツインズ 5月27日