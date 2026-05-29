潮風を受け、甘く育つ極上トマト

長崎市南部の離島・高島は、かつて炭鉱で栄えたが、４０年前の閉山後は人口減少や高齢化に悩まされてきた。

そんな中、トマト栽培を地域活性化につなげようとする農園がある。同市の崎永海運が営む「たかしま農園」は、高糖度のトマトを栽培し、「赤いダイヤモンド」として高島の知名度を高めようと奮闘している。（野平貴）

長崎港からフェリーで３０分ほどの場所にある高島。島には小さな商店などはあるが、コンビニ店はない。

港のターミナルから車でほど近い場所にある「たかしま農園」では秋に植えたトマトが実っていた。農園で働く鎌田一優さん（３２）は「高島で育てたトマトは潮風を受け、甘く育つんです」と魅力を語る。

アンデス山脈が原産のトマトを育てており、「たかしまフルーティトマト」と銘打って販売。最上級の「ハートの女王」は糖度が１０度を超え、甘みも従来のトマトとは段違いだ。

高島はかつて、近くに浮かぶ端島（通称・軍艦島）と共に「黒いダイヤ」とも呼ばれた石炭を採掘する炭鉱があった。島は炭鉱労働者であふれ、軍艦島とあわせて２万人を超す人が住んでいた。だが、１９８６年に閉山すると、島から人は離れて行った。昨年末の人口は２２５人で、人口減少と高齢化が進む。

そんな中、９２年に旧高島町などが出資した第３セクターがトマトの栽培を開始。２００５年には崎永海運が事業を引き継ぐ形で１ヘクタールの敷地で栽培を始めた。１３年にはたかしま農園を開園し、現在は０・８ヘクタールで年間約４０トンを収穫している。

高島の土壌は石炭のくずなどを集積した「ぼた」で、水はけが良すぎるため、粘土質の赤土を混ぜている。また、大量のトマトを島外へ持って行く際は、同社のタグボートで運搬している。

鎌田さんは「トマト栽培を通じて、島のＰＲや雇用につなげたい」と、島民をアルバイトとして雇用したり、島内の小中学生に収穫体験をしてもらったりしている。また、フェリーのターミナルではトマトうどんやトマトジュースを販売するなどトマトを強く押し出している。海水浴場が開かれる夏場に向けて、トマトアイスやトマトジュースを提供する店舗も準備中だ。

「トマトが窓口となって島へ来てもらうためにも、魅力ある農園を作っていきたい」。高島の産業を守るため、鎌田さんはそう意気込む。