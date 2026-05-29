サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、千葉市内で合宿中の日本代表が２９日、ウオーミングアップとロンド（鳥かご）までの練習冒頭１５分を報道陣に公開した。この日から久保建英（レアル・ソシエダード）、伊東純也（ゲンク）ら１０人が合流。アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に出場するメンバー２６人がそろった。

久保は負傷している左もも裏について「全治は間に合うと聞いていた。もったいないとは思ったけど、足が速くなってくるともものけがも多くなってくる。そこはポジティブに捉えている部分もある」と前向きに話し、「もうしっかり、普通に戦線復帰している」と万全を強調。前回の２２年カタール大会時は「自分はギリギリで選ばれた」と話していたが、今回は「選ばれると思っていたので、そういう意味では前回とは違いますかね」と自信たっぷりに語った。

背番号は、けがの影響でメンバーに選出されなかったが南野拓実の「８」を付けることになった。「何番でもいいかなとは思っていたけど、他の誰かが付けるくらいなら自分が付けたいと思った。連絡は取っていたのでいいですか？と聞いたら、『逆に付けてくれるなら』という話しだった」と思いを明かした。続けて「拓実君はピッチ内外でチームを鼓舞できる存在で、そういうった部分も引き継いで、陽気で明るい部分も引き継いで、いろんなことを引き継いでやっていきたい」と覚悟ものぞかせた。

この日はＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥと、漫画家・尾田栄一郎さんが描く人気作「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ（ワンピース）」とのコラボを記念し、森保一監督や選手らに「青の麦わら帽子」が贈呈された。久保は「ワンピースは好き。読者としてもうれしいし、名に恥じないように活躍できたら」と誓った。