月末のドル円はやや強含むが、週初から目立った変動は見られず＝東京為替概況



２８日の東京外国為替市場でドル円は１５９．３８円付近まで強含んだ。ただ、週初から水準の変化は限定的で、週末の動意も乏しかった。米国とイランの協議についての報道を眺めつつ今週の原油相場には売りが強まったが、ドル相場にそれほど値動きはなく、月末にかけてのドル円は模様眺めムードだった。



ＮＺドル円は９４．９８円付近、ＮＺドルドルは０．５９６２ドル付近まで上げた。ＮＺドル円は２月高値に顔合わせしている。ブレマンＮＺ中銀総裁が「総合的に見て政策金利はこれまで示唆されていたよりも早く、より大きく引き上げられる可能性が高い」と述べたことが手掛かり。今週のＮＺ政策金利発表後は利上げ開始見通しが強まっている。



ユーロやポンドが対ドルで重く、ユーロ円は１８５．４０円付近、ポンド円は２１３．９８円付近まで弱含み。一方、豪ドル／ドルは底堅く、豪ドル円は１１４．１８円付近まで水準を切り上げた。



MINKABU PRESS

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