これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45
予想 0.0% 前回 0.0%（前期比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)
ドイツ雇用統計（5月）16:55
予想 N/A 前回 6.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.0万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.1% 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（5月）16:00
予想 98.0 前回 97.9
【南アフリカ】
貿易収支（4月）21:00
予想 N/A 前回 319.0億ランド
【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
予想 1.4% 前回 -0.6%（前期比年率)
実質GDP（3月）21:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.9% 前回 1.0%（前年比)
【米国】
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
予想 N/A 前回 1.3%（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想 51.2 前回 49.2
※予定は変更されることがあります。
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45
予想 0.0% 前回 0.0%（前期比)
予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)
ドイツ雇用統計（5月）16:55
予想 N/A 前回 6.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.0万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
予想 0.1% 前回 0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（5月）16:00
予想 98.0 前回 97.9
【南アフリカ】
貿易収支（4月）21:00
予想 N/A 前回 319.0億ランド
【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前期比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（2026年 第1四半期）21:30
予想 1.4% 前回 -0.6%（前期比年率)
実質GDP（3月）21:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.9% 前回 1.0%（前年比)
【米国】
卸売在庫（速報値）（4月）21:30
予想 N/A 前回 1.3%（前月比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想 51.2 前回 49.2
※予定は変更されることがあります。