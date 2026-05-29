これからの予定【発言・イベント】
17:00 日銀国債買い入れ日程（6月）
17:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント閉会挨拶
18:20 ベイリー英中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
19:00 外国為替平衡操作実施状況（4月28日-5月27日）
19:50 カンザスシティ連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
20:15 ブルガリア中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
22:10 ボウマンFRB副議長、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
22:15 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
22:35 エストニア中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
30日
1:40 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）
ベッセント米財務長官「レーガン・ナショナル・エコノミック・フォーラム」講演
アジア安全保障会議（シンガポール、31日まで）ヘグセス米国防長官出席
ドブロブニク経済会議（クロアチア、31日まで）
レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、～29日）
30日（土）
マン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、ドブロブニク経済会議開会挨拶
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ドブロブニク経済会議出席
31日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（5月）
グリーン英中銀委員、金融政策について講演
ウォラーFRB理事、ドブロブニク経済会議出席（質疑応答あり）
デギンドスECB副総裁、任期満了
※予定は変更されることがあります。
17:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント閉会挨拶
18:20 ベイリー英中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
19:00 外国為替平衡操作実施状況（4月28日-5月27日）
19:50 カンザスシティ連銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
20:15 ブルガリア中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
22:10 ボウマンFRB副議長、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
22:15 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
22:35 エストニア中銀総裁、レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」出席
30日
1:40 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済会議出席（質疑応答あり）
ベッセント米財務長官「レーガン・ナショナル・エコノミック・フォーラム」講演
アジア安全保障会議（シンガポール、31日まで）ヘグセス米国防長官出席
ドブロブニク経済会議（クロアチア、31日まで）
レイキャビク経済会議「経済、政策、中銀の役割の変化」（アイスランド、～29日）
30日（土）
マン英中銀委員、中央銀行の独立性について講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、ドブロブニク経済会議開会挨拶
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ドブロブニク経済会議出席
31日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（5月）
グリーン英中銀委員、金融政策について講演
ウォラーFRB理事、ドブロブニク経済会議出席（質疑応答あり）
デギンドスECB副総裁、任期満了
※予定は変更されることがあります。