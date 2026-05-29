テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いの半値付近で動き出し待ちに テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いの半値付近で動き出し待ちに

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テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いの半値付近で動き出し待ちに



0.8740 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8704 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8703 200日移動平均

0.8700 一目均衡表・雲（上限）

0.8684 一目均衡表・雲（下限）

0.8680 100日移動平均

0.8674 一目均衡表・基準線

0.8662 現値

0.8657 21日移動平均

0.8654 10日移動平均

0.8653 一目均衡表・転換線

0.8611 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8567 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、3月以降0.8600－0.8750の大枠の中で推移する保ち合い相場となっている。5月の高値（0.8731）と安値（0.8618）の半値水準（0.86745）に吸い寄せられている状況だ。0.86台後半から0.8700近辺までのレジスタンス帯が上値の壁を形成している。RSI（14日）は50.0と中立状態を示している。現在のユーロポンドは「明確なブレイクアウトを待つ（様子見）」の局面になっている。

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