サッカー日本代表は29日、MF久保建英（24＝Rソシエダード）ら10人が新たに合流し、31日壮行試合アイスランド戦に臨む全26選手で全体練習を行った。

冒頭15分間が報道陣に公開され、久保は一つ一つの動きを確認するように調整。左太もも裏の負傷から4月に復帰を果たし、2度目のW杯に臨む24歳は「個人としてもチームとしても前回以上の結果、内容を求めて頑張っていきたい」と言葉に力を込めた。

背番号は第2次森保政権で多く付けてきた「20」から「8」に変更。ケガのためW杯メンバーから外れた南野拓実の番号を継承した。背番号に強いこだわりはないというが「他の誰かが付けるんだったら僕が付けたい」と立候補。南野にも「いいですか？」と連絡し、快諾を得た。継承するのは背番号だけではなく、「拓実君はピッチ内外でチームを鼓舞できる存在。陽気で明るい部分も、いろんなことを引き継いでやっていきたい」と期する思いを明かした。

練習前には日本代表と人気漫画「ONE PIECE」とのコラボを記念して、「青の麦わら帽子」が選手たちに贈呈された。久保にとっては全巻持っているほどの愛読書で「いち読者としてもうれしい」と笑顔。「ワンピースの名にも恥じないような活躍ができたら」と気持ちを新たにした。