バンド「LITTLE FATS ＆ SWINGIN'HOT SHOT PARTY」（リトルファッツアンドスウィンギンホットショットパーティー）の公式フェイスブックは29日までに、Yokoyama（横山）さんが2年間の闘病の末、肺がんで亡くなったと発表した。同バンドは、ウォッシュボード（洗濯板）と、洗濯用のたらいにワイヤを張ったウォッシュタブベースでの演奏で知られ、ボーカル＆バンジョーのAtsushiとウォッシュボード担当の横山さんが結成メンバーだった。

バンドは「悲しいお知らせをしなければなりません。肺癌を患い約二年に渡り闘病中だった当バンドのウォッシュボード担当 横山氏が、昨日静かに人生の幕を閉じました」と横山さんの死を公表。その上で「これに伴いLittle Fats＆Swingin´HotShot Partyとしての活動はこれにて終了とさせていただきます」とバンド活動も終了すると発表した。「彼とアツシ二人での結成から28年余り四半世紀を越えるその長きに渡り、応援してくださった皆さん、楽しんでくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感謝した。

今後については「残りのメンバーでの活動はまだ未定ですが、また何かしらの形でお伝えできればと思います」とした。