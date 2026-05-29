２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３１銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル安・円高となっている。



米ニュースサイトのアクシオスは２８日に「米国とイランが停戦期間を６０日間延長し、イランの核問題を協議する覚書を交わすことで合意した」と伝えたが、トランプ米大統領の承認待ちとの報道もあって「有事のドル買い」を巻き戻す動きは限定的だった。片山さつき財務相の「⁠ボラティリティ（変動率）というか、投機の動きというか、⁠そういうことがあったら断固と⁠した措置が取れる」との発言は相場を大きく動かす材料にはならず、実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいことがドル円相場を下支え。日経平均株価の大幅高を受けたリスク選好的なドル買い・円売りも散見され、午後１時ごろには１５９円３７銭まで持ち直す場面があった。ただ、時間外取引で米原油先物や米長期金利が上げ一服となっていることから一段と上値を追う勢いには乏しく、午後には週末を前にした持ち高調整のドル売り・円買いも出て一時１５９円２０銭台に押し戻された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円４７銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS