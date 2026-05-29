ミクニが後場終盤に急上昇、２７年３月期は増収増益で増配を見込む

ミクニ<7247.T>が後場終盤に急上昇している。午後３時ごろに開示が遅れていた２６年３月期決算を発表。なかで２７年３月期連結業績予想について、売上高１１００億円（前期比６．４％増）、営業利益４３億円（同２．８％増）、純利益１７億円（同４２．０％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円増の１５円としたことが好感されている。前期に続き主力のモビリティ事業でインド子会社の好調が見込まれるほか、これまでの施策の効果によりガステクノ事業の営業損失の縮小を見込むことが寄与する。



２６年３月期決算は、売上高１０３４億１９００万円（前の期比２．０％増）、営業利益４１億８１００万円（同３８．３％増）、純利益１１億９７００万円（同３８．６％減）だった。客先の新モデル投入に伴う販売増加に加え、インド子会社の堅調な業績や継続的なコスト低減活動、中国拠点の再編効果及び取引価格の適正化などが寄与しモビリティ事業が好調に推移。民間航空機向け航空機器部品類が好調だった商社事業も営業増益に寄与した。



出所：MINKABU PRESS