２９日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇したことが支援材料となったが、２年債入札の結果が弱めと受け止められると伸び悩んだ。



２年債入札は応札倍率が３．７０倍となり、前回（４月３０日）の５．２４倍を下回った。小さければ小さいほど好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭で、前回の５厘から拡大した。中期債の需給を巡る懸念が広がり、円債相場の上値を圧迫した。もっとも米国とイランが停戦期間を６０日間延期することで合意するとの報道はインフレ懸念を和らげる方向に作用し、債券の買い戻しを誘発した。



先物６月限は前営業日比２４銭高の１２８円８９銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は低下し、２．６５５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS