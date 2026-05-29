石原産業<4028.T>＝急伸。１１％超の上昇で３４００円台まで噴き上げる場面があった。生成ＡＩブームが加速するなか、そのインフラの中核であるＡＩサーバー市場が急拡大し、サーバーのコア部分を占めるＧＰＵやＨＢＭなどの電源ネットワーク及び、通信回線などの高速インターフェースに大量に配置される積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要が飛躍的な伸びを示している。ＭＬＣＣを手掛ける電子部品メーカーは軒並み株価の居どころを変えているが、ここ最近はＭＬＣＣの製造で必須となる素材メーカーにマーケットの視線が向いている。そうしたなか、酸化チタン大手でＭＬＣＣ製造に欠かせないチタン酸バリウムなどの機能材料を主力とする同社株に、出遅れ修正を見込んだ買いが流れ込んでいる。同社は完全子会社の富士チタン工業とともに、ＭＬＣＣ世界トップメーカーの村田製作所<6981.T>と３社共同でチタン酸バリウムの製造を行う合弁会社を設立していることもあって、関連有力株として一気に頭角を現している。



三井ハイテック<6966.T>＝異色人気に一時ストップ高。世界的な電気自動車（ＥＶ）の不振でモータコア事業は逆風が強い一方、同社が手掛ける半導体リードフレーム事業に追い風が吹き始めたとの見方が浮上している。同社が手掛けるリードフレームは自動車などで使われるレガシー半導体が中心だが、ここにきてデータセンターのＡＩサーバー稼働によって発現する膨大な電力需要に関し、超高電圧の電源部分でパワーデバイスの需要拡大が観測されている。そのなか、同社が有するリードフレーム分野での技術力の高さにスポットが当たっている。株式需給面では貸株市場を通じた空売りが高水準に積み上がっていたが、その買い戻しが波状的に浮揚力を与えている。株価水準的にも４ケタ台が地相場であり、上場来高値は２２年４月の２５７６円（分割修正後株価）と、時価はかなりディスカウントされた状態で短期資金の追随買いを誘っているもようだ。



フィックスターズ<3687.T>＝一時ストップ高で新値街道爆走。米ＩＢＭ＜IBM＞が２８日、量子コンピューティング分野に今後５年間で１００億ドル以上を投資する計画だと発表したことが伝わっており、量子コンピューター関連の一角として同社に買いが入っているようだ。また、この日は同社の子会社Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｍｐｌｉｆｙが、ドイツの量子スタートアップ企業であるクドラ・テクノロジーズ社と日本で初めてのパートナーシップを締結したと発表。クドラ社の量子コンピューティング環境「ＱＵＤＯＲＡ Ｃｌｏｕｄ」を最適化し、クラウドサービス「Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｍｐｌｉｆｙ」の標準マシンに追加したと発表しており、これも好材料視されている。



藤田観光<9722.T>＝６日ぶり大幅反発。２８日の取引終了後に、ワシントンホテル<4691.T>との業務提携の一環として、両社の株主を対象とした宿泊優待の相互利用を開始すると発表しており材料視されている。今年４月に開始した両社会員プログラムの相互利用に続く施策で、今回の取り組みにより藤田観の株主はワシントンＨが運営する「ワシントンホテルプラザ」及び「ワシントンＲ＆Ｂホテル」（合計４３施設）の優待を利用できるようになる一方、ワシントンＨ株主は藤田観が運営する「ワシントンホテル」及び「ホテルグレイスリー」（合計１５施設）の優待を利用できるようになる。



村田製作所<6981.T>＝マドを開けて最高値圏を舞い上がる。世界的なＡＩデータセンター新設・増設ラッシュを背景にサーバーに組み込まれる積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）への爆発的な需要が発現している。ＭＬＣＣはサーバーの中核であるＧＰＵ周辺の電源回路に敷き詰められるほか、通信・ネットワークなど高速インターフェース周辺で大量配置される。ＣＰＵ中心の通常のサーバーと比べ十数倍規模とも言われ、スケールメリットは極めて顕著となっている。そのなか同社は、ＭＬＣＣで世界シェア４０％と一頭地を抜く商品競争力を誇っており、関連最右翼銘柄としてマーケットの注目度が高い。同社の優位性は「超極小・大容量化」にフォーカスした量産技術であり、今後もＡＩインフラで不動のポジションを占めることが予想される状況にある。



キッツ<6498.T>＝大幅高で最高値更新。一時１４．４％高の２４１０円と値を飛ばし、２月１２日につけた高値２３５１円を払拭し、約３カ月半ぶりに上場来高値を更新した。総合バルブメーカーで国内トップシェアを誇るが、生成ＡＩ向けの半導体需要の高まりを背景に追い風が強い。市場では「半導体製造装置向けバルブの受注が２月に過去最高を記録したほか、その後も受注拡大基調が継続していることから見直し人気が再燃しているようだ」（中堅証券調査部）という指摘がある。また、ＡＩデータセンター向けでは、製造装置用とは別の範疇で熱を冷ます冷却水を通す水冷用バルブへの引き合いも高まっているもようで、収益環境を一段と後押ししている。



ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027.T>＝大幅高で続伸。２８日取引終了後、ＡＩライブコマース「ＡｎｙＬｉｖｅ」と、台湾の主要ＥＣプラットフォームであるＳｈｏｐｅｅ台湾とのシステム連携を開始したと発表した。これにより、台湾市場においてブランド企業はＡＩアバターを活用した２４時間・多言語対応のライブ配信をＳｈｏｐｅｅ上で展開できるようになるという。これが手掛かり視されているようだ。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS