プロデューサー／作曲家のワイクリフ・ジョンが、G・ハーボをフィーチャーしたニューシングル「Mr. October feat. G Herbo」をリリースした。

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本楽曲は、MegaforceとThe Orchardよりリリースされるニューアルバム『Clef Notes』からの先行シングルにあたる。多様なジャンルを渡り歩いてきたワイクリフが、HIPHOPのルーツへと回帰したナンバーで、温かみのあるギターリフから始まる。ハイチからアメリカに渡った当時の記憶を辿り、「身を守るため英語を習得する必要があった」とラップしている。

ワイクリフは「G・ハーボは、今の世代の代弁者。我々は今、暴力よりも改革を推進しなければいけない時代に生きている。恵まれないコミュニティにとって、より良い未来が来ると信じて、その声を広めていく必要があるのだ」とコメントしている。

一方のG・ハーボは「“オヤジ”と呼んでるワイクリフと仕事をしたことで、ラップの表現力に集中するようになった」「彼と曲を作るなら、ライムや決め台詞に全力で挑まなければならない。彼と仕事をするのはずっと夢だったし、もう2曲目だから、きっと上手く行ってるってことだろう」と語った。

ニューアルバム『Clef Notes』は、7枚組のアルバムプロジェクト『Quantum Leap』の第1弾となる。長年のコラボレーターや新進アーティストをフィーチャーし、ヒップホップの原点に立ち返りつつ、その枠を超えた新境地を切り開く内容になるという。

『Quantum Leap』プロジェクトでは、今後1年間にわたって立て続けにアルバムをリリースする予定。各アルバムには7曲が収録され、ヒップホップをはじめ、ジャズ、カントリー、レゲエ、R&B、ゴスペル、ハイチのコンパやララジャズなど、ワイクリフが30年以上のキャリアを通じて極めたジャンルに焦点を当てる。なおワイクリフのデビューアルバム『Wyclef Jean Presents The Carnival』はグラミー賞に3度ノミネートされ、リリースから30周年を迎えようとしている。

あわせて2026年は、フージーズの代表作『The Score』が30周年を迎える節目の年でもある。ワイクリフは共同創設者であるMs. ローリン・ヒルとの再結成を果たし、今年のグラミー賞、『SNL50:アニバーサリー・スペシャル』、ロンドンのKOKOなどで共演。6月6日にはリオデジャネイロで開催の“グローバル・シチズン・ライブ”に出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）